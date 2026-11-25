Canarias fue la segunda comunidad autónoma con el sueldo medio más bajo en 2025, a razón de 2.173,8 euros al mes, por delante de Extremadura (2.154,8 euros) y por detrás de Murcia (2.196,6 euros), según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
En el conjunto del país, el salario medio mensual, en términos brutos, subió un 4,7% en 2025, hasta los 2.497,2 euros, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006.
Es el noveno año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en diez años.
Según los datos de Estadística, el 40% de los asalariados (7,53 millones de trabajadores) ganaron entre 1.639,1 y 2.818,7 euros brutos al mes en 2025, mientras que el 30% (5,65 millones de asalariados) obtuvo remuneraciones de al menos 2.818,7 euros mensuales y el 30% restante (otros 5,65 millones de asalariados) cobró un sueldo inferior a 1.639,1 euros al mes.
Dentro de estos últimos, 1,88 millones de asalariados percibieron un salario bruto inferior a los 1.083,3 euros al mes.
Estadística toma para sus datos al salario mensual del empleo principal bruto (incluyendo retenciones en el IRPF y cotizaciones) y añade criterios convencionales en relación con casos especiales. Así, las pagas extras y otros complementos anuales son considerados en la definición, dividiendo su cantidad por 12. También se incluyen los pagos por horas extras regulares, propinas y comisiones.
Para elaborar esta estadística, el INE ordena a todos los asalariados –18,8 millones de personas durante el pasado año– según la cuantía del salario mensual percibido y los divide en 10 grupos iguales, con el 10% de los trabajadores en cada grupo.
Como resultado, el salario mediano, que divide al total de los trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, se situó en 2025 en un nuevo máximo de 2.092,4 euros brutos mensuales, un 4,5% más que en el año anterior (91 euros más).
Este salario mediano es 386 euros superior al existente en 2020, y se ve influido por la escalada del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de ser de 950 euros mensuales por catorce pagas en 2020 a alcanzar actualmente los 1.221 euros al mes, con una nueva subida ya aprobada para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros.
CUATRO DE CADA DIEZ MUJERES GANAN MENOS DE 1.639 EUROS AL MES
Según los datos del INE, las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores temporales presentan los salarios más bajos.
Atendiendo al tipo de jornada, el 34,8% de los asalariados a jornada completa ganó al menos 2.818,7 euros mensuales en 2025 y el 20,3% percibió menos de 1.639,1 euros. Por el contrario, el 85% de los asalariados a tiempo parcial ganó menos de 1.639,1 euros mensuales y sólo el 2,9% cobró 2.818,7 euros o más.
El salario medio bruto mensual de los asalariados del sector público con jornada a tiempo completo se situaron en 3.440 euros al mes en 2025 (111,4 más que en 2024), frente a los 2.563,3 euros (138,9 más) del sector privado.
Por tipo de contrato, los asalariados con contrato temporal presentaron en 2025 un sueldo medio de 1.907,7 euros al mes, frente a los 2.601,5 euros de los indefinidos.
En las mujeres, el 40,4% percibió un sueldo inferior a 1.639,1 euros mensuales, frente al 20,4% de los hombres. Además, el 34,4% de los hombres ingresaron 2.818,7 euros o más en 2025, frente al 25,5% de las mujeres.
Con todo, el salario medio de las mujeres se situó en 2025 en 2.240 euros al mes (76,8 euros más que en 2024), frente a los 2.738,7 euros percibidos por los hombres (145,7 euros más que el año anterior).
SUBE EL SALARIO MEDIO ENTRE LOS JÓVENES
Entre los jóvenes menores de 25 años, el salario medio bruto alcanzó en 2025 los 1.438,6 euros mensuales, cifra que ha aumentado en 65,8 euros respecto a 2024. Por contra, los asalariados de 55 y más años presentaron la cuantía salarial media más elevada en 2025, con 2.768,1 euros mensuales.
La mitad de los asalariados menores de 25 años (656.700, el 50% del total) ganaron menos de 1.639,1 euros brutos al mes en 2025. De ellos, uno de cada tres (439.200), ganaron menos de 1.083,3 euros mensuales.
Estadística explica que los trabajadores de más edad presentaron en 2025 mayor peso relativo en los salarios elevados, mientras que los jóvenes se concentraron en mayor medida en los salarios bajos. Estas diferencias pueden estar relacionadas, entre otros factores, con la antigüedad en el empleo, la experiencia laboral, el tipo de contrato y la jornada de trabajo.
Por nivel de formación, el sueldo medio de los asalariados que como máximo tenían educación secundaria de primera etapa (1.807,3 euros mensuales) es bastante inferior al de los que tienen estudios superiores (3.107,4 euros).
EL SECTOR FINANCIERO Y EL ENERGÉTICO, LOS QUE MEJOR PAGAN
Los salarios medios más bajos se concentraron en 2025 en las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (1.090,7 euros al mes), hostelería (1.631,6 euros) y otros servicios (1.797,4 euros).
Por el contrario, los sueldos medios más elevados se dieron en las actividades financieras y de seguros (4.129,7 euros mensuales), el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (3.912,3 euros al mes) y Administración Pública y defensa, seguridad social obligatoria (3.288,5 euros).
PAÍS VASCO, NAVARRA Y MADRID, LAS REGIONES CON MAYORES SUELDOS
Por tamaño del centro de trabajo, los salarios más bajos se concentraron en 2025 en los establecimientos de hasta nueve trabajadores (el 52,4% de estos asalariados cobraron menos de 1.639,1 euros).
Por el contrario, el 52,1% de los asalariados en establecimientos de 250 o más trabajadores tuvo un salario mensual de 2.818,7 euros o más.
Analizando los datos por regiones, las que presentaron en 2025 los sueldos medios más altos fueron País Vasco (2.973,9 euros), Navarra (2.837,7 euros) y Madrid (2.774,9 euros).