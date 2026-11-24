El Gobierno de Canarias da un nuevo paso para poner en marcha el programa Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda, una iniciativa que permitirá a los menores de 41 años y a las familias con menores a su cargo, sin límite de edad, acceder a una financiación hipotecaria de hasta el 95% del valor de su primera vivienda.
El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este martes, 24 de noviembre, dos órdenes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que desarrollan los trámites necesarios para la puesta en funcionamiento del programa.
La primera establece el modelo de declaración responsable mediante el que los solicitantes deberán acreditar que su patrimonio neto no supera los 150.000 euros, mientras que la segunda aprueba el documento que deberá incorporarse a las escrituras públicas de los préstamos hipotecarios acogidos a la iniciativa.
Estas disposiciones se suman a la publicada este lunes, 23 de noviembre, en la que se establece el modelo de convenio que deberán suscribir las entidades financieras interesadas en participar en el programa.
La iniciativa, regulada mediante el Decreto 123/2026, de 20 de julio, cuenta para este ejercicio con una autorización de garantías públicas de hasta tres millones de euros y pretende facilitar la compra de vivienda a quienes, pese a disponer de capacidad económica para afrontar las cuotas de una hipoteca, carecen de los ahorros necesarios para la entrada.
Requisitos para solicitar la Hipoteca Joven en Canarias
Las personas interesadas en acogerse a este programa deberán cumplir una serie de condiciones establecidas por el Ejecutivo autonómico:
- Tener entre 18 y 40 años, ambos inclusive, o pertenecer a una familia con menores a su cargo, en cuyo caso no existe límite de edad.
- Contar con nacionalidad española, de otro Estado de la Unión Europea o residencia legal en España.
- Acreditar una residencia continuada en Canarias durante los dos años anteriores a la solicitud, salvo las excepciones contempladas para quienes hayan regresado al Archipiélago por determinados motivos.
- No disponer de otra vivienda en propiedad o de derechos de uso sobre ella, salvo las excepciones recogidas en el decreto.
- Tener un patrimonio neto que no supere los 150.000 euros por solicitante.
- Percibir ingresos que no superen cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), calculado en 14 pagas, con límites superiores en determinados supuestos familiares.
- Destinar el inmueble a residencia habitual y permanente durante la vigencia de la garantía.
Viviendas de hasta 250.000 euros
El programa permitirá adquirir viviendas nuevas o de segunda mano, libres o protegidas de promoción privada, así como acceder a la primera vivienda mediante la autoconstrucción.
El inmueble deberá estar situado en Canarias, contar con una superficie útil máxima de 120 metros cuadrados y tener un precio que no supere los 250.000 euros, incluidos el garaje, el trastero u otros anexos asociados, pero sin contar los impuestos y gastos de adquisición.
La garantía pública permitirá acceder a una financiación superior al 80% y de hasta el 95% del menor importe entre el precio de compraventa y el valor de tasación.
Así, para una vivienda de 200.000 euros cuyo valor de tasación sea igual o superior al precio de compra, la financiación podría alcanzar los 190.000 euros. El comprador tendría que aportar los 10.000 euros restantes, además de los gastos e impuestos correspondientes.
Cuándo se podrá solicitar la Hipoteca Joven en Canarias
La publicación de estas órdenes supone un avance en el desarrollo del programa, aunque todavía no acredita la apertura del plazo de solicitudes.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, anunció el pasado 10 de noviembre que el Ejecutivo trabaja con CaixaBank, que está previsto que sea la primera entidad financiera en adherirse a la iniciativa, con el objetivo de ponerla en marcha antes de que finalice 2026.
El Gobierno de Canarias anunció también el pasado 11 de noviembre la futura incorporación de Cajasiete al programa, ampliando así las opciones de financiación para los jóvenes y las familias.
Una vez operativo el programa, las personas interesadas deberán presentar sus solicitudes directamente ante las entidades bancarias colaboradoras, que serán las encargadas de comprobar los requisitos y analizar la solvencia económica de los solicitantes.
El Instituto Canario de la Vivienda publicará en su página web la fecha de inicio del programa, la relación de bancos adheridos y el procedimiento para acceder a esta financiación.
Cumplir los requisitos no garantiza la concesión de la hipoteca, puesto que la decisión final corresponderá a la entidad financiera.