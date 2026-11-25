La aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de La Orotava, cuya tramitación podría culminar antes de finalizar el año, permitirá ampliar considerablemente la capacidad de construcción de viviendas en el municipio. Según estimaciones de profesionales del sector de la arquitectura y el urbanismo conocedores de su contenido, el nuevo planeamiento contempla suelo urbanizable con capacidad para albergar unas 7.000 viviendas, una previsión que podría contribuir a aliviar el déficit residencial que afecta a la Villa y a otros municipios del Norte de Tenerife.
La entrada en vigor del nuevo PGO supondría un avance significativo en la disponibilidad de suelo destinado a uso residencial, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, la materialización de esta capacidad edificatoria dependerá de los correspondientes procedimientos de desarrollo urbanístico, de la ejecución de las infraestructuras y servicios necesarios, y de la posterior promoción de las edificaciones, por ello las viviendas previstas no podrán incorporarse de manera inmediata al mercado inmobiliario.
El documento urbanístico acumula más de una década de tramitación administrativa. Sus primeros trabajos se remontan, al menos, a 2014, mientras que la aprobación inicial tuvo lugar en 2018. El procedimiento atravesó distintas fases de información pública, adaptación normativa y evaluación ambiental, además de la incorporación de informes sectoriales de las administraciones competentes.
Uno de los avances más relevantes se produjo en diciembre de 2025, cuando la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental acordó prorrogar la vigencia de la memoria ambiental del Plan General, aprobada en octubre de 2016. La decisión, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 14 de enero de 2026, permitió mantener la validez de este trámite después de comprobar que las modificaciones introducidas en el documento no suponían cambios sustanciales en los elementos que habían servido de base para su evaluación ambiental.
La culminación del procedimiento constituye uno de los principales objetivos de la planificación urbanística municipal. Aunque existe la previsión de que el documento pueda aprobarse antes de que concluya este año, los plazos definitivos dependerán de la finalización de los trámites administrativos pendientes. Cualquier demora adicional prolongaría la incertidumbre sobre el desarrollo de los nuevos ámbitos residenciales y retrasaría la posibilidad de incorporar suelo al mercado para construir viviendas.
Entre los ámbitos de desarrollo residencial contemplados destacan los sectores de El Ramal y San Felipe, considerados especialmente relevantes por sus posibilidades de incorporar vivienda sometida a algún régimen de protección pública. Las estimaciones facilitadas por profesionales del sector sitúan en torno a 300 las viviendas protegidas que podrían desarrollarse conjuntamente en ambos ámbitos.
La legislación urbanística canaria establece reservas de edificabilidad residencial destinadas a vivienda protegida en determinadas categorías de suelo, con un mínimo general del 30% en los términos previstos por la normativa aplicable. La concreción de estas obligaciones dependerá de las determinaciones urbanísticas de cada sector y de las condiciones legales que correspondan a su desarrollo.
La incorporación de nuevas viviendas protegidas constituye uno de los aspectos de mayor interés social del futuro planeamiento, especialmente por su potencial contribución a mejorar las posibilidades de acceso a una residencia habitual para los sectores de población que encuentran mayores dificultades en el mercado libre.