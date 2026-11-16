Un gran laboratorio al aire libre toma el centro histórico de La Orotava

La Orotava se convirtió de nuevo este domingo en el epicentro de la divulgación científica en Canarias. La XXIII Feria de la Ciencia reunió a más de 17.000 visitantes a lo largo de la jornada, en la que ha sido la mayor de su trayectoria, lo que la convierte en uno de los encuentros de divulgación más importantes del Archipiélago.
Desde las 10.30 hasta las 18.30 horas, miles de personas, especialmente familias y público infantil, recorrieron los espacios habilitados en el centro histórico, con actividades en la plaza de la Constitución, la calle Escultor Estévez y la Sala San Roque.
La feria amplió este año su espacio de celebración y su dimensión regional, con la participación de 33 entidades, entre universidades, centros de investigación, organismos científicos, asociaciones, centros educativos y proyectos de innovación.
La jornada estuvo marcada por la curiosidad, el descubrimiento y la participación. Experimentos en directo, talleres, demostraciones, actividades interactivas y propuestas divulgativas permitieron acercar distintas disciplinas científicas al público de una manera práctica, amena y accesible. La astronomía, la química, la biología, la geología, las matemáticas, la robótica, la neurociencia, la oceanografía y las ciencias ambientales compartieron protagonismo con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la impresión 3D y los drones.
Entre las experiencias que despertaron mayor interés figuraron la observación del Sol mediante telescopios especializados, los talleres sobre volcanología y riesgo volcánico, las actividades relacionadas con la contaminación por plásticos y la acidificación de los océanos, así como las propuestas para conocer el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso.
También hubo espacio para la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad agrícola, la gestión del agua, la valorización de residuos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La filosofía de la feria volvió a situar al visitante en el centro.
Observar, participar y experimentar
No se trataba únicamente de observar, sino de experimentar, participar, formular preguntas y descubrir cómo la ciencia está presente en numerosos aspectos de la vida cotidiana. Una apuesta por despertar vocaciones científicas, especialmente entre los más jóvenes, y demostrar que el conocimiento puede transmitirse de forma cercana, divertida y participativa.
La edición de este año incorporó nuevas entidades e instituciones científicas, reforzando el carácter colaborativo y regional de la iniciativa. El programa se completó con un ciclo de conferencias y presentaciones de libros, que amplió las oportunidades de encuentro y reflexión en torno a diferentes ámbitos del conocimiento.
La feria, que se enmarca en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias, está organizada por el Ayuntamiento de La Orotava y Cienciamanía, y cuenta con el patrocinio y la colaboración del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Canalink y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Desde su primera edición, en 2003, mantiene su propósito de sacar la ciencia de los laboratorios y llevarla a la calle, acercándola a la población de una manera comprensible, atractiva y útil.
Su trayectoria ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos el premio Ciencia en Acción, vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el Premio de Divulgación del Colegio Oficial de Químicos de Canarias, recibido en 2024.