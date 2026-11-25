El CD Tenerife ha conseguido rebajar su deuda global en casi un millón de euros durante la temporada 25/26, pero continúa afrontando importantes dificultades de tesorería después de un ejercicio marcado por el descenso de ingresos que supuso su paso por Primera Federación y los gastos extraordinarios derivados del ascenso. Las cuentas anuales del club, que estarán a disposición de los accionistas en la próxima Junta General, convocada para el 23 de diciembre, reflejan una deuda de 24,398 millones a 30 de junio de 2026 y unas pérdidas de 2,6 millones en el último ejercicio.
Los datos económicos, avanzados por COPE Tenerife, dibujan una situación financiera con dos caras. Por un lado, la entidad blanquiazul ha logrado contener su endeudamiento y acometer una importante reducción de gastos estructurales. Por otro, la falta de liquidez sigue siendo el principal condicionante para afrontar los compromisos inmediatos y disponer de mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes.
El endeudamiento total del CD Tenerife asciende a 24.398.000 euros, lo que representa una reducción de 973.000 euros respecto al ejercicio anterior. De esa cantidad, aproximadamente 11,1 millones corresponden a obligaciones a corto plazo, que deberán satisfacerse antes del 30 de junio de 2027, mientras que los 13,2 millones restantes tienen vencimiento a largo plazo.
Entre los principales acreedores figura Caixabank, con quien el club ha negociado nuevas condiciones para aliviar sus obligaciones financieras. La entidad bancaria ha concedido un año de carencia, una medida que permite aplazar determinados compromisos de pago y aliviar las necesidades de tesorería en el corto plazo.
También se ha conseguido ampliar en diez años el periodo de devolución del préstamo vinculado al Plan Impulso de LaLiga, financiado a través del fondo CVC. Ambas operaciones forman parte de la estrategia para reorganizar los vencimientos y evitar que la carga financiera comprometa la actividad ordinaria del club.
El ejercicio 25/26 se cerró con un resultado negativo de 2,6 millones. Sin embargo, el dato tiene una explicación importante en los gastos extraordinarios que tuvo que afrontar el Tenerife para regresar al fútbol profesional.
La partida más destacada corresponde a las primas por el ascenso, que supusieron alrededor de 1,5 m. para recompensar a los jugadores y técnicos por el objetivo conseguido.
A ello se sumaron más de 750.000 euros destinados a la rescisión de contratos de futbolistas como Maikel Mesa o Facundo Agüero.
Estas salidas se formalizaron antes del 30 de junio para evitar que sus costes condicionaran el límite salarial de este curso.
La tesorería, quebradero de cabeza
Más allá del volumen de deuda, el indicador que genera mayor preocupación es la disponibilidad de efectivo. La tesorería del CD Tenerife ha pasado de situarse en torno a los 3 millones a disponer de apenas 1,2 millones al cierre del ejercicio.
Esta reducción convierte la liquidez en uno de los principales desafíos de la dirección encabezada por Rayco García. El problema no reside tanto en el endeudamiento a largo plazo como en la capacidad para atender los pagos ordinarios y los compromisos inmediatos.
Por ello, las negociaciones con Caixabank y la ampliación del plazo del préstamo de CVC adquieren especial importancia.
Servicios exteriores
Uno de los aspectos más positivos de las cuentas está relacionado con la reducción de los gastos en servicios exteriores, una de las partidas en las que la actual dirección ha concentrado sus esfuerzos de optimización.
El Tenerife ha conseguido rebajar aproximadamente dos millones este apartado, en el que se incluían distintos servicios y contratos considerados prescindibles o susceptibles de revisión. Se trata de uno de los principales resultados de la política de contención de gastos impulsada por Rayco García y ejecutada, especialmente, por el consejero Antonio Porro.
Esta reducción no solo supone un alivio para el balance del último ejercicio, sino que también permite mejorar la estructura de costes de cara a las próximas temporadas. Para trasladar ese ahorro al límite salarial establecido por LaLiga fue necesario elaborar y remitir un amplio informe justificativo a LaLiga.
Para la temporada 26/27, ya de regreso en Segunda División, el CD Tenerife ha elaborado un presupuesto de 16,4 millones. La previsión contempla una recuperación de los ingresos comerciales, aunque todavía lejos de los niveles alcanzados durante su anterior etapa en el fútbol profesional.
En concreto, el club calcula ingresar 5,3 millones de euros por publicidad y patrocinios, frente a los 4,5 millones del ejercicio anterior. Pese a esa mejoría, la cifra seguirá por debajo de los 6,7 millones que llegó a alcanzar en Segunda División.