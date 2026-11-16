El Heliodoro se rindió a Jesús de Miguel en una despedida para la eternidad

El fútbol volvió este domingo al Heliodoro, pero nada fue igual. Tras las semanas más dolorosas de la historia reciente del CD Tenerife, el equipo disputó su primer partido como local desde el fallecimiento de Jesús de Miguel. La competición recuperó su espacio, aunque el sentimiento de duelo siguió muy presente en cada rincón del recinto capitalino. El encuentro frente al Ceuta se convirtió en un homenaje permanente al delantero madrileño, en una despedida colectiva en la que participaron jugadores, dirigentes, aficionados y hasta el equipo visitante.
Antes del comienzo, el consejo de administración tinerfeño y la afición rindieron homenaje al malogrado futbolista junto a la puerta 9 del Heliodoro. A los pies del nuevo mural con su imagen se depositó una corona de flores, un gesto que también quiso repetir una representación del conjunto ceutí.
El tributo continuó sobre el césped con un inmaculado minuto de silencio. Después, en el minuto 9, el partido se detuvo para que el Heliodoro rompiera en una cerrada ovación mientras el videomarcador proyectaba la fotografía del ya eterno blanquiazul. Al mismo tiempo, en la zona de Popular Baja se desplegó un enorme tifo con el mensaje “Jesús de Miguel 9. Eterno blanquiazul”.
Los dos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas conmemorativas bajo el lema “Siempre en nuestro recuerdo”. Los blanquiazules portaron también brazaletes negros. Enric Gallego, capitán del Tenerife, protagonizó otro de los gestos más emotivos de la previa al depositar un ramo de flores blancas sobre el césped, en el lugar donde se desplomó Demi.
Ambas plantillas y el equipo arbitral formaron un círculo en el centro del campo antes de guardar el minuto de silencio.
El homenaje también tuvo gestos espontáneos durante el encuentro. Uno de ellos llegó después de que el Ceuta marcara un 0-1 que posteriormente fue anulado por fuera de juego. Escobar pidió disculpas al público y se arrodilló en señal de respeto hacia Jesús de Miguel, mientras sus compañeros levantaban los brazos al cielo. La grada respondió con aplausos, agradeciendo el detalle del futbolista rival.
La dedicatoria más significativa del Tenerife llegó en el minuto 40. Nacho Gil adelantó a los locales y, acto seguido, corrió hacia la banda para recoger una camiseta de Jesús de Miguel. El atacante la besó y la levantó ante la afición, en una celebración cargada de emoción que compartió con sus compañeros.
El encuentro concluyó con otra imagen de unidad. Los futbolistas del Tenerife y del Ceuta volvieron a reunirse en el círculo central alrededor de la camiseta de Demi, en un último tributo compartido que puso el broche a una tarde difícil de olvidar. El conjunto visitante quiso acompañar al equipo blanquiazul hasta el final, demostrando que el recuerdo del delantero superaba cualquier rivalidad.
Porque Jesús de Miguel estuvo presente en cada rincón del Heliodoro Rodríguez López. El conjunto blanquiazul volvió a jugar en casa y recuperó el camino de la victoria, pero la imagen que permanecerá de esta jornada será la de un estadio entero unido para decirle adiós a uno de los suyos.