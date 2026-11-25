El Gobierno quiere que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) regrese con patrulleras y aeronaves a las costas de África Occidental para contener la salida de inmigrantes hacia Canarias, como ya hizo en 2006 en su primera operación marítima, motivada precisamente por la crisis de los cayucos.
“La Ruta (Canaria) está abierta, muy abierta”, ha reconocido el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana, tras un martes en el que llegaron a El Hierro casi 2.000 personas en 14 cayucos, cifra sin precedentes en los rescates de inmigrantes en las costas españolas, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico.
Pestana ha subrayado que hay “un efecto salida clarísimo” en varios países de África, con la pobreza y la inestabilidad política como motores, que impulsa de nuevo a miles de jóvenes senegaleses, gambianos, guineanos o malienses a jugarse la vida en un cayuco, en travesías a Canarias de más de 1.500 kilómetros en océano abierto.
Ante ello, ha añadido, el Gobierno quiere que Frontex “vuelva a desplegarse” en las costas de África Occidental (como en la operación Hera de 2006), y pacte con los países de salida de los cayucos que permitan operar en su territorio a patrulleras y aeronaves europeas, reforzando así los medios que España ya tiene en la zona.