Los usuarios del transporte público de Santa Cruz de Tenerife deberán tener en cuenta los cambios en el recorrido de ocho líneas de guaguas entre la noche de este jueves, 26 de noviembre, y la madrugada del viernes, día 27, debido a los trabajos de mantenimiento en el túnel de la avenida Marítima.
Las modificaciones estarán en vigor desde las 22:00 horas del jueves hasta las 06:00 horas del viernes, según ha informado el Ayuntamiento capitalino a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal.
Los trabajos, ejecutados por el Cabildo de Tenerife, afectarán al túnel de la avenida Marítima en sentido hacia Muelle Norte y obligarán a establecer recorridos alternativos y suprimir temporalmente varias paradas.
Las 8 líneas de guaguas afectadas en Santa Cruz
Las modificaciones afectarán a las siguientes líneas de transporte público:
- Línea 910.
- Línea 916.
- Línea 917.
- Línea 921.
- Línea 945.
- Línea 946.
- Línea 947.
- Línea 970.
En concreto, las líneas 910, 916, 917, 945, 946 y 970 realizarán el trayecto entre el Intercambiador y Muelle Norte a través de la avenida Tres de Mayo y la Rambla de Santa Cruz.
Paradas de guaguas anuladas y alternativas
Los trabajos también obligarán a dejar temporalmente fuera de servicio tres paradas de la capital tinerfeña:
- Hacienda: se sustituirá por la parada del Intercambiador.
- Estación Marítima: los usuarios tendrán como alternativa la parada de avenida de Anaga.
- Edificio Múltiples 1: también se sustituirá por la parada de avenida de Anaga.
Las modificaciones se prolongarán durante ocho horas, hasta las 06:00 horas del viernes 27 de noviembre.