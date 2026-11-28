El Ayuntamiento de Santa Cruz reestructura el servicio especial de recogida de muebles y enseres. Para ello, el área de Servicios Públicos ha publicado un decreto, recogido ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde queda sin efecto el modelo 5 Distritos, 5 Días, vigente desde 2022, para implantar un sistema basado en la solicitud individualizada mediante cita previa.
Hasta ahora, los vecinos debían ajustarse a un día semanal asignado a su distrito para deshacerse de objetos voluminosos. Con esta normativa, que entra hoy en vigor, los recursos se organizarán diariamente en función de la demanda real del municipio, sin importar el barrio desde el que se realice el aviso. Con este cambio se busca optimizar las rutas de recogida, reducir los tiempos de espera y evitar el “efecto llamada” que provoca la acumulación de trastos en la vía pública.
El funcionamiento de este servicio gratuito fija reglas claras tanto para el depósito como para la retirada. Para ello se deberá contactar primero con la concesionaria Valoriza, indicando el nombre, ubicación de los contenedores más cercanos y una descripción de los objetos. Tras validarse el aviso, se comunicará vía SMS, llamada o WhatsApp la fecha, el lugar exacto, el horario y un número de referencia.
Solo se podrán depositar los enseres en la fecha asignada, entre las 20.00 y las 22.:00 horas. Los operarios realizarán la recogida, de lunes a viernes, a partir de las 7.00 horas. Para tramitar la cita previa, se podrá utilizar el portal web; el teléfono 922 224 849; el WhatsApp: 630 657 638.
Asimismo, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal, el servicio municipal mantendrá brigadas de inspección y seguimiento, en coordinación con la Policía Local, que vigilarán los puntos conflictivos para sancionar los incumplimientos.