En el Cementerio Inglés del Puerto de la Cruz descansan los restos de William Morris, un joven británico que fue asesinado el 25 de noviembre de 1878 por unos individuos que pretendían apoderarse de las llaves de la caja de la casa comercial en la que él trabajaba. Su cadáver fue ocultado en el cementerio de San Carlos y sus asesinos fueron ejecutados a garrote vil en 1881. Este trágico suceso dejó una profunda huella en la memoria colectiva de la ciudad.
Conocido como William o Guillermo Morris, su figura ha permanecido ligada a las circunstancias de su asesinato. Sin embargo, una investigación basada en registros parroquiales británicos, registros civiles, censos británicos, padrones, documentos consulares, registros testamentarios y publicaciones de la época permite reconstruir su trayectoria vital y descubrir la persona que se escondía detrás de aquella tragedia.
Uno de los principales hallazgos de la investigación ha sido la identificación de su fecha de nacimiento. James William Crighton Morris nació el 20 de febrero de 1850 en el número 3 de Spring Street, en Paddington, Londres. Su inscripción de nacimiento permite corregir un dato que figura en su lápida, no tenía 29 años cuando murió, sino 28. Tampoco había nacido en 1849, como se ha recogido en distintas publicaciones.
Una familia de raíces escocesas
William era el primogénito de los nueve hijos de John Morris, constructor nacido el 11 de septiembre de 1818 en Londres, y Mary Duddingston Wilson, nacida el 9 de noviembre de 1818 en Edimburgo. Sus padres habían contraído matrimonio el 20 de marzo de 1849 en la parroquia de Saint Cuthbert’s, en la capital escocesa.
Sus abuelos paternos eran James Morris (1787-1864), natural de Paisley, Escocia, y Elizabeth Snelling (1793-1865), natural de Hampshire, Inglaterra. Por línea materna descendía de Thomas Wilson y Elizabeth Bowie Crighton, natural de Midlothian, Escocia, de su apellido procedía su tercer nombre.
El censo de 1851 sitúa a William, con apenas un año de edad, junto a sus padres en la vivienda londinense donde nació. A partir de 1853, los Morris establecieron su residencia en el número 7 de Charles Street, donde ocupaban la totalidad de la propiedad.
La documentación de sus hermanos revela una familia vinculada a profesiones como la construcción, la arquitectura y el derecho, y permite situar al protagonista en un entorno social que hasta ahora había quedado en segundo plano frente al relato de su muerte.
La esquela de su padre, John Morris, identifica como domicilio el número 87 de Park Street, en las inmediaciones de Grosvenor Square, en Mayfair, uno de los enclaves residenciales más distinguidos del Londres victoriano, tradicionalmente asociado a la aristocracia y a la burguesía acomodada.
John Morris falleció el 31 de mayo de 1894 en Duddingston House, Sunbury-on-Thames, a los 75 años. El registro testamentario lo identifica como gentleman y cifra sus bienes en 20.247 libras esterlinas, cero chelines y cuatro peniques. Estos datos, junto con las sucesivas residencias familiares y la presencia de servicio doméstico, permiten apreciar la considerable solvencia económica de la familia Morris.
Entre sus familiares destacó Sir Francis Morris, primo segundo de William. Era hijo de Francis Morris y nieto de John Morris, hermano de James Morris, abuelo paterno de William. La aparición de Sir Francis en la esquela de Elizabeth Agnes, hermana de William Morris, junto a su hermano, Arthur, y su sobrino John Snelling Morris, sugiere que la familia mantenía una relación cercana con Sir Francis, que en 1928, había sido nombrado caballero por el rey Jorge V con motivo de los honores concedidos por el cumpleaños del monarca, distinción publicada en The London Gazette el 4 de junio de aquel año. Fue juez de paz del condado de Londres y participó en diversas labores públicas y sociales en organizaciones estatutarias y benéficas.
De Londres a las redes comerciales de Canarias
Según las noticias publicadas en Inglaterra tras su fallecimiento, Morris había visitado a sus padres después de diez años de ausencia. Este dato sitúa su salida del país en torno a 1868, cuando tenía 18 años. El censo inglés de 1871 tampoco lo localiza junto a su familia por lo que coincide con esta información.
Su presencia en Gran Canaria está relacionada con su tío político, Thomas Miller, empresario escocés establecido en Las Palmas de Gran Canaria desde 1824. Miller había contraído matrimonio en segundas nupcias, en 1853, con Margaret Hamilton Wilson, hermana de la madre de William. Este parentesco explica la conexión del joven británico con una de las familias empresariales escocesas asentadas en el archipiélago. La colonia comercial escocesa establecida en Canarias desde principios del siglo XIX constituía un estrecho entramado familiar. La investigación genealógica determina que los comerciantes Thomas Miller, Alexander Cochran y los hermanos Thomas y James Swanston eran primos hermanos, nietos del matrimonio formado por Thomas Miller (1729-1796) y Alison Sinclair (1730-1797).
Especialmente significativo resulta el parentesco entre Miller y los hermanos Swanston, quienes eran primos hermanos por partida doble, tanto por línea paterna como materna.
El origen de esta red comercial se remonta a 1812, cuando James Swanston, se establece en Gran Canaria, animando a otros familiares a instalarse en la isla. Entre ellos se encontraba Thomas Miller, que llegó en 1824, y, posteriormente, Alexander Cochran.
La incorporación de William Morris a la empresa de su tío político se enmarcaba, por tanto, en una red familiar y mercantil que se remontaba a varias generaciones.
Un intérprete para los náufragos
Uno de los episodios más reveladores de la vida de Morris ocurrió el 29 de noviembre de 1872. La fragata estadounidense Bennington, procedente de Boston, que realizaba la travesía desde Liverpool hacia El Callao, naufragó en las proximidades de las Islas Salvajes.
Parte de sus ocupantes consiguió alcanzar tierra. Ante la ausencia de agua dulce, el capitán emprendió la búsqueda de auxilio, mientras ocho hombres permanecieron en el archipiélago, privados de recursos esenciales. El grupo que había partido en busca de ayuda, tras permanecer 48 horas sin alimento ni bebida, fue socorrido por la barca Liberia, bajo el mando del capitán Fosset.
En aquel momento se encontraba fondeado en el puerto de Las Palmas el vapor francés Moselle, consignado por la casa comercial Thomas Miller e Hijos, que dispuso su inmediato envío al rescate de los ocho hombres que permanecían en las Islas Salvajes. A bordo del vapor viajaba William Morris, quien se había ofrecido voluntariamente como intérprete entre el capitán del buque estadounidense siniestrado y el del vapor francés.
Su intervención quedó documentada en una carta remitida el 8 de diciembre de 1872 por Juan Rodríguez y González, agente consular de los Estados Unidos, al ayudante del secretario de Estado en Washington, en la que expresamente señalaba:
“También debo hacer mención del Sr. D. Guillermo Morris que se prestó a ir de intérprete entre el capitán del Moselle y el del buque náufrago, solo con el laudable fin de ser útil en tan desgraciado acontecimiento”.
Su compromiso humanitario no se limitó a participar en aquella expedición. En la relación de donativos de la suscripción organizada en favor de los supervivientes figura Guillermo Morris con una aportación económica que superaba con creces a las de varias familias destacadas de la sociedad grancanaria.
Del Gabinete Literario al Puerto de la Cruz
La documentación permite seguir la integración de Morris en la sociedad grancanaria. En 1874 figuraba como tesorero de la junta directiva del Gabinete Literario de Las Palmas, presidida por Felipe Massieu. Su presencia en esta institución constituye un testimonio de su participación en la vida social y cultural de la ciudad, más allá de sus responsabilidades comerciales.
Posteriormente se trasladó al Puerto de la Cruz, donde ejerció como cajero de la oficina comercial de Peter Spence Reid situada en la calle del Sol, Reid también estaba vinculado familiarmente al empresario escocés Thomas Miller, era su sobrino segundo, pues su madre, Janet Spence, era prima hermana del empresario.
El padrón de 1876 del entonces Puerto de La Orotava sitúa la residencia de William Morris en la calle de las Cabezas, donde figura inscrito con la forma castellanizada de sus nombres y apellidos, Diego Guillermo Morris y Wilson. En su domicilio residían también dos personas a su servicio, Josefa Paz y Borges y Andrés Pagés y Núñez.
Una familia marcada por la pérdida
En aquellos años, la familia Morris sufrió varias pérdidas. Su madre falleció el 10 de septiembre de 1873, a los 54 años, el 1 de diciembre de 1877 murió su hermano John Snelling Morris, de apenas 21 años, en su dormitorio de la Universidad de Cambridge, una enfermedad pulmonar truncaba una prometedora carrera académica. Apenas un año después, la tragedia alcanzaría también al mayor de los hermanos.
En 1883, la familia Morris sufrió otra pérdida prematura. David Henry Martin Morris, nacido en 1860 y bautizado en octubre de aquel mismo año en Marylebone, Londres, falleció a los 23 años. Según publicó The Times, su muerte se produjo repentinamente en la residencia familiar de Duddingston House, en Sunbury-on-Thames. Recibió sepultura el 26 de julio de 1883 en la tumba familiar de Brookwood Cemetery.
De este modo, en apenas seis años, entre 1877 y 1883, la familia Morris perdió a tres de sus nueve hijos: John Snelling, William y David Henry Martin, fallecidos a los 21, 28 y 23 años, respectivamente.
Una memoria que permanece
El 25 de noviembre de 1878, William Morris cumplió sus obligaciones habituales en la oficina comercial. La sentencia judicial recoge que había conversado y bromeado con los dependientes y que tenía previsto regresar para responder a la correspondencia. Aquel día fue asesinado.
Más allá de los hechos judiciales, la causa instruida en el Juzgado de Primera Instancia de La Orotava con motivo de su asesinato conserva un testimonio especialmente significativo sobre su personalidad:
“Era Diego Guillermo Morris estimado generalmente en nuestra sociedad por sus bellas prendas de ilustración y de carácter. A un exterior afable a la par que digno, reunía un fondo de bondad que no desmentía nunca en las diversas ocasiones en que la miseria o la amistad necesitaban de su generoso auxilio.”
Las flores que acompañan su sepultura el Día de Difuntos son una expresión de la memoria que perdura en el Puerto de la Cruz.
Recuperar su fecha de nacimiento, sus orígenes familiares, su trayectoria profesional y sus actuaciones permite devolver dimensión humana a una historia marcada por la tragedia, su biografía merece ser recordada por algo más que su trágico final.
*Presidenta de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias