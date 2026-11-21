El área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación de la obra de demolición de la antigua estación de guaguas, ubicada en la calle El Pozo, por un presupuesto de 5.356.987 euros. El plazo para presentar las ofertas finaliza el 15 de diciembre.
De esta manera, se da un paso fundamental para que las empresas puedan presentar sus servicios para la que será la actuación urbanística más importante en el municipio en las últimas décadas.
El expediente de proyecto se encuentra en la Unidad de Contratación y está llamado a transformar por completo uno de los espacios más estratégicos de la ciudad. La actuación se desarrollará sobre una parcela de más de 15.000 metros cuadrados, situada en pleno corazón del entramado urbano, convirtiendo este espacio en una pieza clave para la regeneración urbana y la revitalización económica y social del municipio.
El concejal del área, David Hernández, informa que mientras se tramita la contratación de la demolición, el área ha continuado avanzando de forma paralela en la redacción del proyecto constructivo definitivo, una actuación que marcará un antes y un después en el desarrollo urbano de la ciudad.
La intervención va mucho más allá del derribo de una infraestructura obsoleta. El objetivo es recuperar este gran vacío urbano para convertirlo en un nuevo centro de actividad económica, comercial, social y cultural.
El futuro desarrollo contempla la creación de una gran plaza pública concebida como espacio de encuentro ciudadano y escenario para eventos; varios edificios comerciales; un aparcamiento subterráneo de cuatro plantas con capacidad para unas 900 plazas destinado a aliviar la presión del tráfico, y un edificio multifuncional para usos sociales, culturales y administrativos.
El proyecto incorporará, además, los más altos estándares en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y seguridad, de acuerdo con la normativa vigente, consolidando un modelo de regeneración urbana adaptado a los retos de las ciudades del futuro.
La antigua estación de guaguas, que durante años fue el principal nodo del transporte interurbano del Norte de Tenerife, permanece cerrada desde septiembre de 2008 por deficiencias en su estructura. Desde entonces, y pese a su progresivo deterioro, se ha convertido en el refugio de personas sin hogar que viven rodeadas de basura, restos de enseres, mobiliario en desuso, coches abandonados, y que tienden su ropa en las escaleras, tal y como pudo comprobar este periódico.
Preguntada sobre este asunto, la concejal de Bienestar Social, Josefa Reina, confirma que en su área conocen la situación y por ello a estas personas se les ha ofrecido ayuda en reiteradas ocasiones pero hasta el momento la han rechazado.
Derechos y voluntad
Desde el Ayuntamiento se limitan a decir que “la intervención municipal debe respetar los derechos y la voluntad de las personas afectadas. En este contexto el Ayuntamiento no puede obligarlas a abandonar el lugar ni trasladarlas a un recurso asistencial sin su consentimiento o sin la correspondiente habilitación legal”.
Sin embargo, a comienzos del mes de julio del pasado año, al enterarse que dos personas pernoctaban en el lugar, la concejal avisó inmediatamente a la Policía Local para que investigara en qué condiciones se encontraban. La insalubridad en la que vivían, unida a las planificaciones futuras sobre la transformación del inmueble, obligaron al Ayuntamiento a adoptar medidas para evitar el acceso al edificio, pero que sigue siendo posible desde la plaza Francisco Afonso Carrillo, ubicada por encima, o desde ambos laterales del inmueble de la calle El Pozo.