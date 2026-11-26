Mar Mendizábal, vecina de Güímar con un 68 % de discapacidad y que requiere del uso de una silla de ruedas eléctrica, lleva diez meses intentando que el Ayuntamiento adapte los accesos al vestuario de la piscina municipal de Tasagaya y poder usarlo sin desnudarse a la vista de otros usuarios. En este tiempo ha escrito a la Concejalía de Asuntos Sociales, a la de Deportes, a la Alcaldía, al Diputado del Común y finalmente su caso llegó al último pleno.
El pasado 20 de noviembre dio el último paso y denunció al consistorio en el Juzgado de Güímar por vulneración de los derechos de accesibilidad universal.
El Ayuntamiento ya ha encargado la sustitución de la puerta del vestuario adaptado, una de sus reclamaciones, aunque aún quedan más peticiones por resolver.
Una enfermedad que no tolera el frío
Mendizabal tiene 57 años. Padece el síndrome de Sudeck, que le provoca dolor intenso e hipersensibilidad en la pierna derecha que le requiere usar una silla de ruedas. “Es como si te estuvieran dando con un martillo”, describe. La enfermedad apareció tras una caída que terminó en una operación de menisco, cuyo desenlace fue fatal. “Desde hace poco he empezado a levantar cabeza”, cuenta. Recuerda mañanas en las que lloraba por haberse despertado y que “fueron mis hijos quienes me ayudaron a tirar hacia adelante”.
En el agua fortalece el tren inferior, un parte fundamental para el equilibrio de su pierna sana, que es la que le permite pasar de la silla a la cama, al coche o al baño.
En los meses cálidos realiza estos trabajos en el mar, pero su hipersensibilidad se lo impide en invierno, porque el frío le afecta “sobremanera”. Su médico respalda en un informe “una adaptación para la entrada en sus sesiones de natación, las cuales son importantes para su rehabilitación”.
La piscina municipal de Tasagaya tiene vestuario masculino, femenino, cuatro vestuarios familiares y uno solo para personas con movilidad reducida. Según expone Mar, este último es mixto y no tiene cabinas. La ducha y la zona para cambiarse “están abiertas, así que cualquier usuario, hombre, mujer o menor, puede entrar mientras ella se asea”.
“Yo tengo derecho a decidir delante de quién me desnudo”, defiende. “Seguimos siendo personas, no podemos tener que pasar por estas vergüenzas”.
Denuncia unos accesos que “le supone quebraderos de cabeza”, pues una mampara de madera situada a un metro de la entrada la obliga a realizar varias maniobras para pasar con la silla, que la puerta está rota y que el banco de transferencia está unido a una mampara que “se mueve al apoyarse”.
Para solucionarlo todo esto, propone retirar la mampara, instalar un cierre interior (ya que el vestuario ni siquiera tiene pestillo) y habilitar cabinas privadas o adaptar uno de los vestuarios.
El 5 de julio acudió al Diputado del Común, que abrió actuaciones el 1 de septiembre. El 16 de noviembre le comunicó que había tenido que reiterar su petición de informe porque el Ayuntamiento no había respondido. “Todo el verano peleando y ya veía que no había luz al final del túnel”. Reitera su necesidad de hacer uso de este recurso, pues “sin la piscina no puedo vivir”.
El 20 de noviembre acudió al juzgado con una denuncia.
El pasado día 24 de noviembre, el portavoz socialista y edil de Deportes, Cándido Gómez, llevó el caso al pleno y expuso la situación.
Las solución municipal
En su respuesta, el actual concejal del área, Carlos Llarena, pidió perdón a la afectada y defendió que las mejoras de accesibilidad “no son de ahora”. Explicó que la obra ya contaba con un presupuesto aprobado, pero la empresa “no llegó a ejecutar la intervención”.
Llarena subrayó que tanto el informe de Sinpromi (sociedad del Cabildo para la promoción de las personas con discapacidad), como los técnicos municipales de Deportes avalan que los vestuarios “cumplían con la normativa”.
Anunció que el Ayuntamiento ya ha encargado una nueva puerta del vestuario adaptado. El edil aseguró que “se colocará esta semana”.
Las cabinas o cierres para garantizar la intimidad, la retirada de la mampara siguen pendientes.
Mendizábal, que asistió al pleno, valoró positivamente el paso dado por el Ayuntamiento.
Aun así, cree que el caso expuesto refleja un problema más amplio, el de una sociedad “poco sensible con quienes afrontan barreras a diario”, en la que “la empatía con personas como yo es nula”. Y va más allá al convertir la puerta del vestuario en un símbolo, porque “hay mil más en nuestro día a día que no nos dejan pasar”.