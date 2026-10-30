Una cámara dentro de un archivador vigila el área de Contratación de Güímar

“Se le comunicó al técnico de contratación y al de patrimonio que se había colocado, sobre todo porque quedaba esa puerta abierta y no había nadie. Todo el mundo entraba… Y como bien saben, ahí se encuentran todos los documentos del área”. Así justificó el primer teniente de alcalde, David Román Escobar (PP), en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Güímar, la cámara de vigilancia que encontraron los trabajadores dentro de un archivador.
Según denunciaron, esta apuntaba con su lente desde un agujero abierto a mano en el cartón, mimetizándose entre los archivos de los armarios.
El asunto fue preguntado por parte de la oposición al grupo de gobierno. El concejal popular admitió la existencia de dicha cámara, pero ni mucho menos que “fuese para espiar a los trabajadores”.
“La llegada de nuevos auxiliares administrativos a Contratación llevó a trasladar a todo el personal del área a otras dependencias, las que antes ocupaba la Policía Local. El despacho anterior se quedó sin personal durante unos 15 o 20 días. Y su nuevo ocupante, el auxiliar de Patrimonio, estaba de vacaciones”, explicó. Es por ello que, ante la falta de personas que vigilen las dependencias, el Consistorio decidió colocar dicho sistema de vigilancia, integrado dentro de la red de seguridad contratado a la empresa de alarmas municipal. Un servicio que catologó de “momentáneo”.
“Ni queríamos ocultarla ni queríamos pillar a nadie”, subrayó. Román precisó además que el dispositivo solo se conecta en la franja horaria en la que no hay personal en las dependencias.
Ley de Protección de Datos
Los socialistas no aceptaron la versión del Gobierno municipal (PP, dos concejales no adscritos y uno de Nueva Canarias-Bloque Canarista). Sostienen que el aparato se colocó para “vigilar a los trabajadores de la Unidad de Contratación” y que se trata de una “cámara oculta”. A su juicio, la instalación vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos, que obliga a informar con anterioridad a los empleados de la colocación de este tipo de dispositivos.
Por eso consideran “contradictorio” presentarlo como una medida de seguridad convencional, cuando quienes trabajan allí “no conocían su ubicación ni podían verlo”.
El grupo socialista reclamó al Gobierno local güimarero el informe técnico que avale la legalidad de la cámara y los contratos firmados con la empresa de seguridad.