Los datos del Informe de las Líneas de Ayuda gestionadas por Fundación ANAR (de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) en Canarias ponen de manifiesto una realidad preocupante: el aumento de la soledad no deseada entre los menores de edad y el incremento de conductas suicidas entre esos jóvenes que se sienten aislados; una tendencia provocada, en la mayoría de casos, por la desaparición de “redes sociales reales de apoyo y de relaciones interpersonales” y el excesivo consumo de material digital.
Durante 2025, este servicio de atención telefónica dirigida a la población infantojuvenil atendió 4.144 peticiones de ayuda procedentes de Canarias, un 56,9% más que en 2024, procedentes de 809 menores.
La salud mental fue el principal motivo por el que niños, niñas y adolescentes contactaron con ANAR, con un 49,1% de los casos. La conducta suicida fue la problemática más repetida en estas consultas, dándose en un 32,7% de los casos, seguida de las autolesiones, con un 9,4%. Así de los menores atendidos, 218 presentaban conductas suicidas, “a los que pudimos dar esperanza y ayudarles a querer seguir viviendo”, y 64 ya habían iniciado un intento de suicidio cuando contactaron. “Gracias a la intermediación de ANAR con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Servicios de emergencia y sanitarios 112 se lograron salvar esas vidas”, destacó el director de Programas de ANAR, Benjamín Ballesteros.
El suicidio es multicausal. “Cuando está sufriendo y lo está pasando mal, normalmente se siente como una carga”, esto es un síntoma del grave problema que le afecta y que no sabe cómo resolver. “Al indagar aparece la violencia que están padeciendo en casa, el acoso escolar, las situaciones de agresiones sexuales, las adicciones en el entorno o problemas de salud mental”.
Redes y tecnología
Cuando se analizan las causas que están provocando estos graves problemas de salud mental, alertan del uso inadecuado de la tecnología. “Cuando una persona lo está pasando mal, está sufriendo y está teniendo problemas con depresión”, y en un momento determinado se pone en contacto en redes “otras personas le hablan del suicidio como una posible solución al problema, le hablan de métodos, de procedimientos…, entonces las probabilidades de que esa persona lo intente se incrementan” de forma importante.
Otro gran problema de consulta tiene que ver con las autolesiones, muy “vinculado con la moda, por el uso inadecuado de las redes”. “Estos jóvenes lo que quieren es probar qué se siente cuando uno se autolesiona”.
Acoso escolar
Cuando son los adultos los que se ponen en contacto con la Fundación ANAR, el principal motivo, en un 68,2% de los casos, tuvo que ver “con alguna de las formas de violencia ejercidas hacia los menores”. El tipo de violencia que más ha crecido en relación con el 2024, es el acoso escolar, con un 25,4% de los casos, donde se ha producido un incremento de 39 a 123 casos; seguido del maltrato físico y psicológico que conjuntamente suman un 16%; la agresión sexual, 7,8%; la violencia de género, 7,4%, y el abandono, con un 6,3%. También preocupan la violencia intrafamiliar.
El 82,3% de las llamadas atendidas desde Canarias presentó una gravedad alta, un porcentaje que ascendió al 86,4% en las consultas realizadas por niños, niñas y adolescentes. La urgencia fue alta en el 70,8% del total de consultas, en el 74,8% de las realizadas por menores y en el 67,8% de las recibidas a través de la Línea de la Familia y los Centros Escolares.
Además, el 73,9% de los casos requirió la atención más compleja que ofrece ANAR, al combinar orientación psicológica, social y jurídica. En 2025, las líneas telefónicas y el Chat ANAR generaron 4.646 derivaciones a recursos sociales y jurídicos. Los departamentos Social y Jurídico llevaron a cabo 441 intervenciones en Canarias en situaciones que precisaban la comunicación y el seguimiento con los organismos y autoridades competentes.
Respecto a la edad, el 63,4% de los casos se concentró entre los 12 y los 17 años. El grupo más numeroso fue el de 16 y 17 años, con un 24,7%, seguido por el de 14 y 15 años, con un 23,4%. Un 24% de llamadas de adultos eran para ayudar a niños de 9 años.
Vacío de relaciones y apoyo familiar les lleva a la soledad no deseada
Los problemas a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes no se dan de forma aislada, de hecho, cada menor o adolescente estaba sufriendo una media de 4,4 problemas. Es especialmente llamativo cómo se han agudizado los problemas de salud mental, muchas veces expresados como situaciones de soledad por parte de los niños, niñas y de los jóvenes.
Francis Candil señaló que “debemos reflexionar como sociedad en la cercanía que tenemos a los niños, niñas y adolescentes, y qué relaciones y apoyo les damos las familias”. “Es evidente que se está produciendo un vacío de relaciones, un espacio que ocupan las redes sociales”, generando en gran parte de los chicos y chicas “una sensación de vacío, de soledad”.
Aquí no se trata solo de poder unidades especializadas para atender los casos más graves, sino prevenir a través de los servicios educativos y de prevención. Bienestar Social ha puesto en marcha “dos recursos especializados en Gran Canaria, con 24 plazas dirigidas a menores con graves problemas de conducta y emocionales, en los que son atendidos por equipos multidisciplinares que ofrecen una intervención educativa, asistencial y rehabilitadora”.