La primera casa de la Juventud de Icod de los Vinos ha enfrentado al Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento, después que la primera institución anunciara su decisión de ampliar durante seis meses el convenio de colaboración con el Consistorio para la puesta en marcha de esta instalación que se ubicará en la Casa Emeterio Gutiérrez Albelo, una vez que culminen los trabajos de rehabilitación y ampliación del edificio.
Según la Corporación insular, el proyecto de obra contó con un presupuesto total de 772.782 euros, de los cuales 618.225 euros (el 80%) son aportados por el Cabildo y el resto, 154.556 euros (20%), es asumido por las arcas municipales.
Sin embargo, el Ayuntamiento desmiente estas cantidades y acusa a la Administración insular de “ocultar el verdadero coste de la obra” que, tras la actualización del proyecto, asciende a 1.232.700 euros financiados prácticamente a partes iguales, 618.225 euros el Cabildo y 614.474 euros el Consistorio, “casi cuatro veces más”.
El motivo está en el propio convenio: el Cabildo se comprometió a una cantidad cerrada, mientras que todas las incidencias, actualizaciones, revisiones de precios y liquidaciones corren íntegramente a cargo del Ayuntamiento, puntualiza el alcalde, Javier Sierra.
Además, le reprocha a la Corporación insular atribuirse como propio “un convenio firmado por otros, ya que fue rubricado el 3 de diciembre de 2021 por el entonces presidente del Cabildo, Pedro Martín (PSOE). “Lo único que aprobó ayer el Consejo de Gobierno insular es una prórroga de seis meses, pero sin que ello suponga nuevos compromisos económicos”, aclara el mandatario.
Asimismo, recuerda que después de firmarse, el proyecto “quedó en un cajón. No se licitó ni se ejecutó durante el resto del anterior mandato municipal. Ha sido el actual gobierno (Alternativa Icodense-PSOE) el que lo ha desbloqueado”, subraya.
Precisa que entre los meses de mayo y junio de 2024 actualizó el proyecto de reforma y ampliación, “imprescindible para poder sacarlo a licitación”; buscó y habilitó 300.000 euros adicionales de fondos municipales con cargo al Plan de Inversiones 2024, y licitó la obra por procedimiento abierto simplificado, con un valor estimado de 966.832 euros y la está ejecutando en este mandato.
“Lo mínimo que se le puede exigir a una institución es que diga la verdad. Este convenio lo firmó Pedro Martín en 2021, lo ha sacado adelante este Ayuntamiento y lo están pagando, prácticamente a medias, los vecinos y vecinas de Icod. Esa es la única realidad, y no vamos a permitir que nadie se cuelgue medallas con el esfuerzo y el dinero de los icodenses”, sentencia el alcalde, Javier Sierra.