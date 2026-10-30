La AECCM pide una solución integral para todo el entorno de la playa de San Marcos

La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM) valora positivamente el acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Icod de los Vinos para impulsar con carácter prioritario el proyecto de recuperación integral de la playa de San Marcos, aprobado en 2023.
La unanimidad constituye una oportunidad para avanzar, desde la colaboración institucional y ciudadana, hacia una solución duradera para la playa y su entorno. En este sentido, considera que la recuperación de San Marcos no puede limitarse a aportar arena: debe contemplar la playa, su entorno urbano y las necesidades del núcleo de población.
La pérdida de arena es un problema conocido. El Ministerio ya advertía en 2015 de los efectos de los temporales, y los servicios técnicos municipales han señalado los riesgos de realizar una recarga previa que deje el material expuesto a las mismas corrientes y pueda interferir con las obras posteriores.
Los volúmenes previstos también difieren: aproximadamente 22.500 metros cúbicos en la actuación experimental frente a los 40.852 contemplados en el proyecto integral. Por ello, AECCM considera necesario que cualquier intervención previa esté técnicamente justificada y no comprometa la eficacia de la solución definitiva.
AECCM destaca el papel de la Plataforma Ciudadana SOS Salvar la Playa de San Marcos y de los vecinos, que han mantenido viva esta reivindicación, con movilizaciones, recogida de firmas y propuestas sobre el futuro de la playa, y considera que su participación debe ser reconocida e incorporada a las decisiones, no limitarse a una consulta puntual.
La Asociación propone que esta colaboración se extienda al conjunto del núcleo de San Marcos, abordando de manera coordinada la recuperación del litoral, las necesidades de saneamiento y evacuación de aguas residuales, la protección del entorno y la ordenación urbana.