Dinosaurios a tamaño real y entrada gratis en Tenerife: fechas y horarios para visitarlos

Los dinosaurios regresan a Tenerife con una exposición gratuita que podrá visitarse hasta este domingo, 18 de octubre. El municipio de Icod de los Vinos acoge Dinosaurs Live, una experiencia dirigida a toda la familia que incluye dinosaurios animatrónicos a tamaño real, escenarios ambientados en la prehistoria y contenidos educativos.
La actividad se celebra desde este jueves, 15 de octubre, en la explanada de La Magalona, donde permanecerá instalada durante cuatro días. La entrada será completamente gratuita, según la información difundida sobre el evento.
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Dinosaurios a tamaño real en Tenerife
La exposición Dinosaurs Live propone un recorrido por el mundo de los dinosaurios mediante reproducciones animatrónicas a tamaño real. Los visitantes podrán conocer cómo eran estas criaturas prehistóricas, cómo se desplazaban y cuáles eran las características del entorno en el que vivían.
La propuesta combina figuras de dinosaurios, escenarios tematizados y contenidos educativos, con el objetivo de acercar la prehistoria tanto a los más pequeños como a los adultos. Se trata de una actividad de ocio familiar que permite conocer algunas de las características de estos animales a través de representaciones a gran escala.
Fechas y horarios de Dinosaurs Live en Icod de los Vinos
La exposición permanecerá abierta del jueves 15 al domingo 18 de octubre de 2026, con horarios diferentes según el día.
- Jueves 15 de octubre: de 16.00 a 19.30 horas.
- Viernes 16 de octubre: de 16.00 a 19.30 horas.
- Sábado 17 de octubre: de 10.00 a 19.00 horas.
- Domingo 18 de octubre: de 10.00 a 19.00 horas.
El acceso a Dinosaurs Live es gratuito para todos los públicos.
La muestra se encuentra en la explanada de La Magalona, en Icod de los Vinos, y estará disponible hasta el domingo.