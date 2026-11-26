Icod de los Vinos se prepara para celebrar una de las tradiciones populares más singulares de Tenerife: las Tablas de San Andrés. Este domingo 29 y lunes 30 de noviembre, las empinadas calles del municipio volverán a llenarse de vecinos que se deslizan sobre tablas de madera, coincidiendo con el estreno del vino nuevo.
La celebración, que tiene lugar cada año en vísperas y durante la festividad de San Andrés, reúne a participantes y espectadores en diferentes puntos del casco urbano.
Uno de los lugares más emblemáticos de esta cita es la calle Antonio González, conocida popularmente como El Plano, donde tradicionalmente se registra una de las mayores concentraciones de público.
Cuándo se celebran las Tablas de San Andrés en Icod
La tradición tiene lugar durante dos jornadas:
- Domingo 29 de noviembre: víspera de San Andrés.
- Lunes 30 de noviembre: festividad de San Andrés.
Aunque la celebración se concentra en estos dos días, muchos jóvenes del municipio comienzan semanas antes a preparar las tablas con las que posteriormente se lanzarán por las pendientes.
El origen de las Tablas de Icod de los Vinos
Pese a coincidir con una festividad religiosa, el origen de esta costumbre está relacionado con una antigua actividad económica del municipio: el transporte de madera desde las zonas altas hacia la costa.
Una de las explicaciones tradicionales vincula esta práctica con los trabajadores que aprovechaban las pendientes para desplazarse sobre las propias piezas de madera.
Con el paso del tiempo, aquella costumbre se convirtió en una actividad lúdica que los vecinos de Icod de los Vinos han transmitido de generación en generación.
No existe una fecha concreta que permita situar el nacimiento de esta celebración.
Cómo son las tablas y por qué se deslizan por las calles
Las tablas se fabricaban tradicionalmente con madera de tea. Para facilitar su deslizamiento por el asfalto, los participantes aplican productos como cera o grasa en su superficie inferior.
Las pronunciadas pendientes de Icod de los Vinos constituyen uno de los elementos característicos de esta tradición, que congrega a numerosos espectadores, especialmente durante las últimas horas del día.
Vino nuevo y castañas por San Andrés
La celebración de las Tablas también está estrechamente vinculada a la tradición vitivinícola de Icod de los Vinos.
Estas fechas coinciden con la apertura de las bodegas y el descorche del vino nuevo, acompañado habitualmente de castañas asadas.
La combinación de ambas costumbres convierte la festividad de San Andrés en una de las citas más representativas del calendario de tradiciones populares del norte de Tenerife.