El Cinefórum desde el Noroeste de Tenerife, de la Sociedad Centro Icodense, proyecta este lunes, 23 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, Tablas y vinos: la tradición de San Andrés. Se trata de un trabajo documental sobre la historia, la cultura y la identidad de Icod de los Vinos, dirigido por Agustín Dorta, profesor de Antropología Social de la Universidad de La Laguna (ULL), con montaje y edición de Enrique Mora.
Como es habitual en esta propuesta cinematográfica, la cita incluye una charla-coloquio tras el pase de la pieza audiovisual. La actividad, que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, es de entrada libre hasta completar el aforo.
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