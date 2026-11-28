La Sociedad Centro Icodense acogió el lunes 23 la proyección del documental Tablas y vinos. La tradición de San Andrés, en el marco de la actividad Seis años de cinefórum desde el Noroeste de Tenerife, que cuenta con el respaldo del Cabildo. La proyección de este trabajo, producido por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, supuso el pistoletazo de salida de las populares fiestas de noviembre en la Ciudad del Drago.
El acto se inició con la presentación de Agustín Dorta, director del documental y profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de La Laguna, interviniendo a continuación Javier Sierra, alcalde icodense, que explicó por qué era importante la producción de un documental que profundizara en el conocimiento de la relación entre el arrastre de las tablas y el estreno del vino nuevo en una ciudad cuyo apellido es de los Vinos.
Tras el pase de la pieza audiovisual hubo un coloquio, moderado por Jerónimo de Francisco, coordinador del cinefórum, en el que participaron Agustín Dorta, el editor y montador del documental, Enrique Mora, y uno de los entrevistados en el film y asesor para su realización, Fernando Díaz Medina, cronista oficial de Icod de los Vinos.
El documental pone de manifiesto cómo detrás de esta manifestación popular hay siglos de historia, una estrecha relación con los recursos naturales de la Isla y una cultura que ha sabido transmitirse de generación en generación, recorriendo los orígenes de la tradición, su vinculación con la madera de los bosques de Tenerife, la cultura vitivinícola del municipio y el papel de los centros educativos en la conservación y difusión de este legado y tradición que a través de su historia, sus paisajes y sus gentes han trascendido el carácter festivo para convertirse en una expresión de identidad colectiva, donde conviven memoria, patrimonio, cultura y nuevas generaciones.