Este último fin de semana del mes llega a la gran pantalla un abanico de estrenos que abarca desde la nueva película animada de Disney, Hechizo, o la comedia Ahora los suegros son ellos, a diferentes producciones españolas y el terror de Sanguine.
Así, Walt Disney Animation Studios presenta Hechizo: Bienvenidos a Hexe, una historia mágica sobre el paso a la madurez. Su protagonista, Billie, una adolescente impulsiva, descubre poderes secretos que la llevan hasta un reino de brujas donde deberá unir fuerzas con su madre, Alice, para desentrañar misterios familiares. En el reparto de voces en su versión original destacan Hailee Steinfeld, Walton Goggins como Beef Roger Crummchuk, un gato mágico de tres ojos, y Jodie Foster como la reina Celeste.
La comedia está servida con Ahora los suegros son ellos, la cuarta entrega de la taquillera Los padres de ella, dirigida por John Hamburg y protagonizada por Ben Stiller, Robert De Niro y Ariana Grande. Dieciséis años después de la anterior película, Greg Focker y Pam se convierten por primera vez en suegros cuando su hijo anuncia su boda con una ex negociadora de rehenes del FBI, lo que lleva a Greg a recurrir a las tácticas de vigilancia y paranoia que aprendió de su propio suegro, Jack Byrnes.
Oro sin ley, la ópera prima de Padraic McKinley, ofrece un tenso drama de época ambientado en Oregón durante la Gran Depresión, protagonizado por Ethan Hawke, Russell Crowe y Julia Jones. La película sigue a un padre separado de su hija, que acepta pasar oro de contrabando por una peligrosa zona salvaje a cambio de su libertad, en una historia de supervivencia, lealtad y esperanza que ha despuntado en Sundance, Berlín y la Seminci de Valladolid.
Cine español
También se estrena Hermanas, el debut en el largometraje de ficción de Ione Hernández, que cuenta con el distintivo de “especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género”. Protagonizada por Emma Suárez y Elena Anaya, es el retrato del conflicto entre dos hermanas cuando el hijo de una de ellas es acusado de agredir sexualmente a la hija de la otra. La denuncia obliga a la familia a elegir entre la lealtad, el silencio y la justicia, en un drama que reflexiona sobre los límites del amor y las consecuencias de proteger a unos frente a otros.
Escrita y dirigida por Marc Romero, Hora y veinte es un thriller de suspense y acción inspirado en tres casos reales, protagonizado por Macarena Gómez, Emma Suárez haciendo doblete esta semana y Roberto Álamo, junto a Boré Buika, el canario Ciro Miró, Erik Rodríguez, Álex Sorian Brown y Álex Ubago, que debuta en el cine. La historia sigue a Manuela, una madre que busca desesperadamente a su hijo de seis años tras su desaparición en un centro comercial en Nochebuena, mientras la policía investiga el caso y ella debe enfrentarse a los prejuicios y a la duda sobre su propia cordura.
También de producción española, aterriza Un hombre en un puente, escrita y dirigida por David Martín de los Santos, un drama sobre la crisis vital, la reconciliación y las segundas oportunidades alrededor de Andrés, quien tras perder su trabajo y su hogar, regresa a su pueblo natal ocultando su ruina por vergüenza. Allí se reencuentra con su antigua novia, un amigo de adolescencia, su hermano y una mujer que cambiará su destino. Roger Casamajor, Belén Cuesta y Nidia Bermejo encabezan su reparto.
Cine de terror
Y para los aficionados al cine de terror, llega Sanguine, dirigida por Marion Le Corroller, una propuesta de body horror que sigue a una joven médica interna sometida a turnos extenuantes mientras trata a pacientes con mutaciones inexplicables. Premiada como Mejor Película en el Festival de Sitges, la cinta utiliza el terror corporal para ofrecer una crítica feroz al agotamiento laboral y a la presión que sufren las nuevas generaciones.