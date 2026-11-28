Sergio Dalma vuelve a Tenerife con Ritorno a Via Dalma, un trabajo que recupera las grandes canciones italianas que marcaron a varias generaciones y que el artista ha hecho suyas con su inconfundible voz. La cita es esta noche de sábado (21.00 horas) en La Laguna, en el Pabellón Santiago Martín, donde el cantante celebrará los 15 años de Via Dalma, el álbum con el que reinterpretó en español grandes clásicos italianos y que superó las 300.000 copias vendidas en España.
En esta nueva etapa, el artista recupera el espíritu de aquel trabajo y lo amplía con nuevas versiones de canciones como Entre tú y mil mares, popularizada por Laura Pausini, o Parole parole, por Mina.
Con 36 años de carrera, 23 discos y éxitos que forman parte de la memoria musical española, como Bailar pegados, Sergio Dalma vuelve a encontrarse con el público del Archipiélago en una gira que tiene mucho de viaje sentimental.
Las canciones italianas que escuchaba de niño en Sabadell, a través de los discos de sus padres, regresan ahora al escenario convertidas en protagonistas de un espectáculo que le permite “revivir sensaciones y recuerdos de la infancia”.