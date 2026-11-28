La música hecha en Canarias atraviesa un momento fértil. La diversidad de estilos, la calidad de las producciones y la aparición de nuevas generaciones de artistas conviven con trayectorias consolidadas que siguen ampliando sus horizontes fuera del Archipiélago. Pero detrás de este panorama existe una realidad menos alentadora: las dificultades para hallar espacios donde mostrar el trabajo y, sobre todo, para convertirlo en una actividad profesional que permita vivir dignamente de ella.
Esta es una de las principales reflexiones que plantea Braulio Pérez, coordinador de los Premios Canarios de la Música y presidente de la Asociación Canaria de Representantes Musicales (Acrem), ante la octava edición de unos galardones consolidados como una de las grandes citas del calendario cultural de las Islas.
Este miércoles, 2 de diciembre, el Teatro Leal de La Laguna reúne a buena parte de la industria musical canaria para celebrar una gala que, además de reconocer los trabajos más destacados del último año, cumple una función que Pérez considera fundamental: propiciar el encuentro de los profesionales del sector. De hecho, define los premios como la “cena de Navidad” de los músicos canarios.
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“Cada año es el mayor encuentro de músicos”, afirma acerca de una gala que es una ceremonia de entrega de reconocimientos, pero también un espacio necesario para generar relaciones, compartir experiencias y establecer conexiones entre artistas y profesionales. A ello se suma el valor que supone obtener una candidatura o un galardón, que funciona como un sello de calidad y una plataforma de visibilidad para los proyectos.
La evolución de los premios desde su nacimiento, impulsados por Manuel González, ha sido progresiva. Pérez recuerda que la iniciativa encontró desde el principio una respuesta muy positiva del sector. Ocho ediciones después, la de este año vuelve a confirmar esa consolidación: 380 inscripciones, de las que el jurado ha seleccionado 42 candidaturas finalistas, distribuidas en 14 categorías.
La relación de nominados refleja la variedad de la escena musical. Nombres como Pedro Guerra, Efecto Pasillo, Marilia Monzón o Benito Cabrera comparten protagonismo con artistas de nuevas generaciones como Xerach, Cristina Mahelo, Good Franco, Lucho RK o La Pantera. Una convivencia que muestra la amplitud de un panorama que se mueve entre el pop, el rock, el jazz, las músicas urbanas y las de raíz, sin olvidar el trabajo de técnicos, estudios de grabación, diseñadores y profesionales de la difusión y la programación musical.
Para Pérez, el talento que existe en Canarias no es una circunstancia reciente ni una cuestión de modas. “El momento de la música hecha en las Islas es excelente, pero no es nada nuevo. Siempre hemos tenido muy buenos artistas que han creado obras maravillosas en distintos géneros”, sostiene. El problema, en su opinión, aparece cuando se analiza la capacidad del sector para desarrollar su actividad dentro de las Islas. “Otra cosa es que lo puedan mostrar o que puedan vivir de eso aquí, ahí sí que estamos mal”.
DESAFÍOS
El coordinador de los premios señala la falta de espacios y programaciones que apuesten de manera continuada por la creación musical isleña. Reconoce excepciones, como el propio Teatro Leal, pero considera que queda mucho camino por recorrer para que los artistas encuentren un mercado estable.
Una situación que contrasta con la proyección internacional que están alcanzando tanto músicos de la escena urbana como intérpretes vinculados a la música clásica. La solución pasa, indica, por un cambio de actitud de los distintos agentes que intervienen en la industria. Los responsables de programaciones y espacios culturales deberían confiar más en los creadores locales y ofrecerles oportunidades reales para desarrollar su trabajo. También reclama una mayor implicación del público, al que atribuye parte de la responsabilidad de esta situación.
En ese sentido, considera que fortalecer la industria musical canaria requiere algo más que reconocimientos puntuales. Hace falta construir un mercado capaz de sostener la actividad profesional de los músicos y generar oportunidades para que sus propuestas puedan llegar a la ciudadanía. “Necesitamos poder trabajar, es tan sencillo como eso”, resume.