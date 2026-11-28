La guitarra flamenca será protagonista de una de las propuestas musicales de La Noche en Blanco de La Laguna 2026. El guitarrista y compositor italiano Maurizio Delrio ofrece este sábado, 28 de noviembre, a partir de las 12.30 horas, en la Casa de Ossuna, con acceso gratuito. Una actuación que se enmarca en la programación de cierre del Festival Internacional 6Cuerdas, que ha venido celebrando este año su decimonovena edición.
Nacido en Alghero, en la isla italiana de Cerdeña, Delrio ha construido una trayectoria artística en la que confluyen el conocimiento de la tradición flamenca y una mirada contemporánea sobre las posibilidades expresivas del instrumento.
Su música combina el respeto por las raíces de este género con la exploración de nuevos caminos sonoros, dando lugar a un lenguaje propio en el que destacan la precisión técnica, la riqueza de matices y la sensibilidad interpretativa.
Titulado en Guitarra Flamenca por el Conservatorio del Liceu de Barcelona, el músico ha completado su formación junto a reconocidos maestros y ha desarrollado una carrera que combina la actividad concertística, la composición y la docencia.
Su experiencia en escenarios internacionales ha contribuido a consolidar una propuesta personal que encuentra en la guitarra flamenca un territorio abierto a la experimentación, sin perder de vista sus fundamentos tradicionales.
La actuación de Maurizio Delrio permitirá acercar al público una interpretación de la guitarra flamenca que trasciende los límites estilísticos y establece un diálogo entre la herencia musical y las nuevas sensibilidades. El concierto se incorpora así a la programación cultural de La Noche en Blanco, que volverá a convertir las calles y espacios de La Laguna en escenarios para la música y las artes.
El Festival Internacional 6Cuerdas cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), así como del Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM).