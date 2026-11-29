El Espacio La Granja, en la capital tinerfeña, ofrece el miércoles (18.00 horas) el espectáculo Ludwig, un viaje musical por Europa con Beethoven, una propuesta de byPass Teatro y VanBonn Producciones que combina teatro y música en directo para acercar la obra del célebre compositor alemán a personas de todas las edades. Las entradas están disponibles a seis euros en la web y la taquilla del espacio que gestiona el Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
Recomendada para público a partir de seis años, Ludwig invita a una aventura escénica en la que Beethoven emprende un recorrido por distintos países en busca de la inspiración para componer su sinfonía más conocida. Acompañado por sus amigos Elisa y Nikolaus, descubrirá las melodías y tradiciones musicales de territorios como el Tirol, Polonia, Rusia, España, Italia, Reino Unido y Escandinavia.
La función combina la interpretación teatral con arreglos musicales para piano, violín, violonchelo y voz, en una experiencia que reivindica la música como lenguaje universal y celebra la fraternidad entre los pueblos.