¿Qué hace usted el día que amanece enfermo y siente que no puede faltar?
A mí me ha pasado en un escenario. En Bolonia canté con casi cuarenta de fiebre. En A Coruña, con el estómago descompuesto. Las dos veces era cantar o suspender la función. Di lo que pude y la gente agradeció el esfuerzo. Es una forma de presentismo: estar en el puesto sin estar en condiciones. “A veces” se ve en la fiebre; otras veces, solo quien trabaja sabe lo que le cuesta seguir.
“A veces”, por mucho que quise, tuve que cancelar y me sustituyeron. De esas me quedó el miedo: a perder la confianza del sector, al qué dirán, a no ser un buen profesional.
Los teatros tienen un rito para esto. Cuando un cantante enfermo decide cantar, “a veces” alguien de la casa sale delante del telón y avisa. El teatro respalda su decisión y el público sabe a qué atenerse. Es de las pocas ocasiones en que alguien dice en voz alta, por otro, cómo está. Fuera de un teatro no suele salir nadie a avisar por uno.
En el trabajo, cada uno es garante de sí mismo. Puede contar lo que le cuesta. Decir “no puedo” es otra cosa: lo vive como ir contra lo mismo que sostiene. Y cuanto más ha puesto uno en su trabajo, más le pesa esa frase.
Llevo un tiempo escuchando a gente de oficios muy distintos hablar de su trabajo. El cansancio sale, y sale de muchas maneras: en pasado, en plural, con un tú que no es nadie, con un “a veces” o una disculpa delante. La frase “no puedo”, en presente y sobre el propio trabajo, no la he oído. Ni siquiera en confianza, fuera de la mirada de quien contrata o evalúa. “A veces” también cuesta decirlo ante uno mismo.
El miedo existe. Los míos, los de aquellas cancelaciones, miraban a tres sitios: a quien contrata, a los demás y a mí mismo. El tercero es el más difícil, porque ese viene conmigo a cualquier teatro. Lo que cambia de un trabajo a otro es quién decide si mañana sigues, y con eso cambia el precio de decirlo.
Al cantante lo sigue llamando quien contrata, o deja de llamarlo. Quien trabaja por su cuenta depende de que lo elija el cliente. Si el negocio es él, parar significa perder ingresos mientras los gastos siguen llegando. “A veces”, antes de descansar, ya está haciendo cuentas.
Al asalariado lo evalúan y lo comparan, y faltar también se mira. Una plaza protege el empleo, pero no elimina el coste de señalar lo que hace daño. Al cargo electo lo renueva o lo despide la urna, y antes de la urna, “a veces”, el fuego amigo del partido.
“A veces” lo que cuesta decir aparece en las decisiones. Se reduce la jornada, se piden permisos, se adelanta la jubilación, se dejan de aceptar contratos, se cambia de destino o de casa. No toda salida nace del desgaste, pero algunas permiten cuidar lo que uno quiere sin pronunciar aquella frase. Cuando por fin se habla, se habla al salir o en pasado. Yo mismo cuento lo de Bolonia ahora, cuando ya no está en juego.
Hay quien responde por decisiones que afectan a todos. Un alcalde puede sentirse obligado a abrir el pleno aunque no esté en condiciones; un juez, a celebrar la vista. Detrás de muchos trabajos hay un presupuesto o una plantilla que alguien decidió. Nos importa cómo está quien decide porque su margen de error alcanza otras vidas.
A quien gobierna lo examinamos votando. Es el examen que corresponde. Pero el voto no permite distinguir qué dificultades nacen de las exigencias del cargo y cuáles de las condiciones en que se ejerce.
Lo estudiado es poco. Una revisión publicada en 2025 reunió dieciocho trabajos sobre la salud mental de unos 3.500 políticos de siete países. España no figuraba entre ellos.
En la carrera judicial sí hubo una evaluación promovida por su órgano de gobierno y publicada en 2018. Respondieron 2.478 jueces y magistrados, casi la mitad de la carrera, y el 84 % de ellos se situó en riesgo muy elevado en el factor carga de trabajo.
Sé lo que está pensando: que encima habría que compadecerlos. No hace falta absolver a nadie para preguntarse en qué condiciones deciden.
Pedir que cada uno dé el paso y diga “no puedo” deja sin voz a quienes más necesitan ayuda. “A veces” la casa tiene con qué actuar y le falta saber dónde. Se puede preguntar por las exigencias del trabajo y por las condiciones en que se sostiene, sin nombres y leyendo solo el conjunto. Medir no es declarar.
Esa lectura necesita reglas claras: para qué se pregunta, quién accede a las respuestas y cómo se impide que se usen contra alguien. No basta con quitar los nombres. No sirve para pedir el voto ni para negarlo. Y solo puede decidirlo cada casa para sí: impuesto desde fuera para juzgar a quienes responden, sería vigilancia.
Yo tuve un público que agradeció el esfuerzo y un teatro que encontró quien me sustituyera cuando tuve que cancelar. Por quien sostiene su trabajo a solas no sale nadie a avisar. “A veces” bastaría con que quienes organizan el trabajo no esperasen a escuchar “no puedo” para empezar a mirar cómo está quien lo sostiene.