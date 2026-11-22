Llega una edad donde empiezas a tener dificultades para que se te levante. El ánimo de confiar, digo. En cuestión de días nos veremos imbuídos en el cortejo previo que nos llevará a otra cita electoral. La política tan así como está y yo con esta disfunción eléctil.
Y es que sufro una impotencia democrática grave. Como tantos. En silencio. Tengo falta de mayoría. De pibe sufría elección precoz. Me alzaba por cualquier causa y ahora, con tantos desengaños, con tantos cuernos constitucionales, con este infinito intercambio de parejas políticas cuando me prometieron una relación estable, el único voto que quiero meter es el de castidad.
Me molesta estar así de blandito.
He probado distintas posturas. Quizá la clave fuera un poco de promiscuidad ideológica, pero nada. Ando pensando ya en tomarme una viagra democrática que me ayude a levantarme cada cuatro años (o menos).
Qué tiempos aquellos en los que tenía elecciones espontáneas. Ahora, quizá alguna casual polución de urna. Hoy en día ni con una buena campaña de estimulación oral consigo enderezar esta curva descendente de ilusión.
Yo para abajo y lo que se elevan son los precios. De todo. Así no hay quien dé un voto de confianza. Le toca a uno el escrutinio tanta promesa, tanta caricia al oído para, al final, dejarnos insatisfechos y con los egos cargados de odio.
No es falta de deseo. Sigo teniendo sueños húmedos de un país mejor. Pero las relaciones políticas no son un vídeo electoral promocional. Llevamos demasiado tiempo durmiendo junto a quien nos promete la Luna y después nos deja mirando al techo.
Este ritual de seducción que se viene tendrá lo esperado: bailes mostrando los colores de las alas. Dedos que señalen la paja en el ojo ajeno. Medias verdades y dobles mentiras. Hasta nos echarán ideología en la bebida. Todo para que elijamos nuestra próxima relación tóxica. Todo muy poco sexy.
Yo solo quiero sentir un poquito de aquel feeling, ¿te acuerdas? cuando parecía que algo iba a cambiar.
¿Cuándo pasé del “vienen tiempos mejores” al “que me quede como estoy”?.
Sufro de sufragio. Este miembro ya no es de ningún partido, no quiero esta abstinencia. Tengo intención pero no soy ya devoto de nadie.
Sin sentir ninguna moción, ¿quién quiere moverse?
Menos mal que por lo menos queda mi libido de expresión. Porque así es difícil que se te levante. …el ánimo, repito.