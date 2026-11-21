El escritor Juan Manuel de Prada ha presentado este sábado en Tenerife, dentro del festival Haciendo Historia, Cárcel de tinieblas, la segunda parte de la saga Mil ojos esconde la noche.
En el Museo de Historia y Antropología, el autor resaltó la figura de Óscar Domínguez (San Cristóbal de La Laguna en 1906, fallecido en París en 1957): “Fue uno de los grandes, y mejores falsificadores de la historia. Sus falsificaciones de Giorgio de Chirico como de Pablo Picasso son extraordinariamente buenas. En muchos museos hay obras de De Chirico que realmente son de Óscar Domínguez”.
En su sexta edición, el Museo de Historia y Antropología comenzó el viernes con un preámbulo que daría paso a la mesa La memoria en Canarias tiene nombre de mujer, con Ana García Ramos del Castillo, formada en Bellas Artes y Arte Aplicada, como novelista retrata la historia isleña con una mirada visual en obras como Tanto para nada La vida en Silencio; Virginia González, maestra, escritora y fotógrafa, autora de obras de narrativa breve, viajes y memoria visual como Gracias a la lluvia, De Fisco en Fisco y Algún lugar donde soñar, e Inés Cardoso, ganadora del certamen literario Puy du Fou España, entre más de 1.300 relatos, con La traición de Tenesoya. El acto fue introducido por el colaborador del DIARIO Eduardo García Rojas, codirector del festival.
Mil ojos esconde la noche es una novela histórica publicada por Espasa. Funciona como continuación de Las máscaras del héroe (1997). Se estructura en La ciudad sin luz (2024), ambientada en el París ocupado por los nazis (1939-1941), y la mencionada Cárcel de tinieblas (2025), hasta los años previos a la liberación de París (1942-1943).