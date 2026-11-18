Juan Manuel de Prada presentará la segunda parte de la saga ‘Mil ojos esconde la noche’, el próximo sábado 21 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, en La Laguna, dentro del Festival Haciendo Historia. En la misma, el pintor tinerfeño Óscar Domínguez tiene un papel muy relevante. “Tenía un gran magnetismo”, reconoce De Prada, alguien con quien siempre resulta sumamente interesarte charlar.
¿Qué encontró en el París ocupado por los nazis para poder llevar a cabo una saga tan ambiciosa como Mil ojos esconde la noche?
“En concreto, en Cárcel de tinieblas, recupero un protagonista que también narra mi primera novela, Las máscaras del héroe, que es una novela sobre la bohemia madrileña de antes de la Guerra Civil. Yo siempre quise recuperar a este personaje, Fernando Navales, para contar una historia de la cultura española desconocida, maldita o que se ha quedado algo traspapelada o desconocida por los grandes nombres. Durante mucho tiempo pensé en escribir una novela ambientada en la Guerra Civil, que es algo que espero hacer algún día, en torno a los escritores en ese periodo, pero se me ocurrió esta historia porque yo estuve investigando la vida de una escritora catalana llamada Ana María Martínez Sagi que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en París exiliada como tantos otros. Entonces me di cuenta de que allí, en París, se juntó un mundo de escritores, periodistas o escritores, incluso de cineastas y actores, un montón de españoles de muy diversa procedencia, algunos exiliados por la Guerra Civil, pero otros estaban allí por muchas razones, incluso exiliados en su momento de la República… Una mescolanza muy llamativa, era un microcosmos de la cultura española transterrada y desplazada. Eso me pareció muy interesante. Es el motor fundamental de la historia, porque vi la posibilidad de recuperar al personaje antiguo, que se encuentra ahora en las oficinas de Falange en París”.
De Fernando Navales le leí que era un personaje que “destila odio y mala baba”…
“Porque lo domina la pasión del resentimiento, que es una de las pasiones más oscuras que pueden anidar en el ser humano. Como dice Gregorio Marañón, uno de los personajes principales de esta novela, en su Tiberio, con un prólogo maravilloso, hace una reflexión sobre el resentimiento. Dice que el resentimiento, a diferencia de otras pasiones viles, como puede ser, por ejemplo, la envidia, no tiene un destinatario completo, porque el resentimiento es algo que uno proyecta sobre el mundo entero. Nace de una herida, una injusticia o una percepción de injusticia y eso nos hace volcar nuestro resentimiento sobre el mundo entero. Nadie merece lo que tiene, nadie es tan bueno como se dice ni tan hermoso como parece… Marañón dice que el resentimiento infecta todo el alma, no como la envidia, que como uno sabe quién la genera, es más fácil corregirla. La pasión que domina a Navales es el resentimiento, es su motor. Esto va a ser muy difícil de erradicar, aunque a lo largo de la novela va a haber una evolución”.
“La pasión del resentimiento es una de las pasiones más oscuras que pueden anidar en el ser humano”
Por sus páginas desfilan figuras como Picasso, María Casares, Victoria Kent o César González Ruano. ¿Qué dificultades plantea introducir personajes históricos reales en una ficción sin traicionar su personalidad ni los acontecimientos que protagonizaron?
“Tratar personajes reales tiene una serie de inconvenientes. En primer lugar, te acercas a personajes prestigiosos, con un predicamento enorme; desmitificarlos resulta un poco peligroso o incómodo. En esta novela estoy hablando de unos años oscuros en la biografía de todos ellos. Casi ninguno de ellos habló de esos años, porque los años de la ocupación alemana de Francia fueron muy duros, en los que tuvieron que hacer cosas poco nobles. Zambullirte en personajes conocidos y en sus años más oscuros supone una cosa incómoda y también peligrosa para ti como escritor porque puedes provocar las iras de sus herederos. Para esta novela lo que hice fue documentarme mucho, sobre todo en archivos policiales franceses. Casi todas las cosas fuertes que se cuentan de los artistas están contrastadas documentalmente. Aunque parezcan muy fuertes, están basadas en hechos reales reconocidos por unos archivos que, en muchas ocasiones, los expertos en esos autores o artistas no los conocen y, si los conocen, los han ocultado. Hay personajes que cuando vuelven en los años 40 o 50 a España se montan una película de grandes luchadores antifranquistas, que han pertenecido a la Resistencia francesa, pero cuando ves los expedientes policiales es tremendo, porque ves que son personas totalmente dóciles, con buena relación con las autoridades competentes. También hay casos muy complejos, como el de Gregorio Marañón. Sus especialistas, sus biógrafos, han ocultado que él en estos años se pasa con armas y bagajes a Franco. Él era uno de los grandes intelectuales de la República, en París se entrega con armas y bagajes a Franco, pero Franco tiene muchas reticencias por haber sido un símbolo republicano hasta que en el año 1942 lo admite y le permite volver a España y lo reciben con todos los honores. Gregorio Marañón queda completamente restablecido en España. Marañón vive entregado en la causa de Falange en esos años, siendo un poco el intelectual de cabecera de Falange en París, pero, por otro lado, encuentras una gran dignidad en él. Por ejemplo, el Día de la Raza, como se denominaba por entonces al Día de la Hispanidad, le encargan un discurso y da un discurso extraordinario en el que defiende que la raza para los españoles es la lengua, que todo aquel que la hable es español, defendiendo la aportación a la cultura española de los judíos sefarditas. Ves las complejidades del alma humana. Se cambia de bando, pero conserva la dignidad y sigue defendiendo al débil. Ese material de archivo desconocido da mucha complejidad a los personajes”.
Entre esos personajes aparece el pintor tinerfeño Óscar Domínguez, una figura esencial del surrealismo europeo. ¿Qué le sorprendió más de su personalidad y qué papel desempeña dentro de ese París artístico y literario que reconstruye en la novela?
“Es un personaje muy atractivo. Es desgarrado, excéntrico, un poco desaforado, desde su aspecto físico, con esa cabeza enorme por la enfermedad que padecía hasta su vocación artística desde su origen burgués. Su padre manda a Óscar Domínguez a Francia como representante comercial y él allí saca adelante su vocación, que era algo muy complicado para mucha gente. No es fácil llegar a París y triunfar y él lo logró. Su suicidio no es por cuestiones de fracaso, porque él logró triunfar. Tiene peculiaridades que lo hacen tan atractivo, sobre todo, en una novela ambientada en momentos tan turbios como esta: su capacidad mimética. Óscar Domínguez ha sido uno de los grandes falsificadores de la pintura. Sus falsificaciones, demostradas, tanto de Giorgio de Chirico como de Picasso, son extraordinariamente buenas. En estos años hizo muchas. De Chirico había sido todo un maestro para los pintores de esa generación —seguramente junto con Picasso el más influyente de la época—, como luego se hizo fascista, o coqueteó con Mussolini, el grupo de los surrealistas le cogió un odio tremendo, así que, para reventarle la cotización, decidieron falsificar obras suyas. Óscar Domínguez falsificó obras suyas y esas obras han estado en museos de todo el mundo como si fueran de De Chirico. Las falsificaciones de Picasso eran más curiosas porque, muy posiblemente, estaban hechas con permiso para que así pudiera ganarse la vida, quizás pasándole un porcentaje. Pero también lo falsificó. Las habilidades miméticas de Óscar Domínguez son impresionantes. Si uno ve su obra, hay una época en la que la pintura es parecida a la de Dalí, otra la de Picasso, otra encuentra ya su propia voz, la hace más personal. Es un pintor muy interesante para entender las vanguardias. En ese sentido es modélico”.
“Óscar Domínguez ha sido uno de los grandes falsificadores de la pintura”
En el Festival Haciendo Historia de La Laguna va a presentar su novela en la ciudad que vio nacer a Óscar Domínguez. ¿Cree que en Canarias somos plenamente conscientes de la dimensión internacional que alcanzaron artistas como él, o sigue siendo una figura insuficientemente reconocida? Porque llegó a crear su propio círculo surrealista en torno a la Gaceta de Arte…
“Logra traer a grandes autores del surrealismo a Tenerife. Es algo impresionante, ya que el propio André Breton llegó a estar en la Isla. Como entusiasta, porque Óscar Domínguez era un loco de su arte, lo amaba y eso lo hacía ser una especie de apóstol del surrealismo. Sí creo que es apreciado. Tanto con Mil ojos esconde la noche como con Las máscaras del héroe pretendo demostrar al público que la visión que tenemos de la cultura española es una visión, en primer lugar, muy centralista. Tendemos a verla desde los grandes centros de producción artística literaria como Madrid o Barcelona. Por otro lado, tendemos a simplificar la cultura encarnándola en grandes personajes, como Dalí, Picasso o Miró, pensando que esos personajes oscurecen al resto, pero es falso. Independientemente de lo que nos parezca Picasso, que nos puede parecer genial, yo tengo mis reticencias hacia la genialidad de Picasso, pero hay otros muchos artistas que no tienen esa categoría, pero tienen muy buena categoría y sirven para explicar el clima intelectual estético de la época, porque tienen personalidades únicas, pero para conocer de verdad lo que se cocinaba en ese clima hay que conocer a Óscar Domínguez porque está metido en el meollo del surrealismo, en contacto directo de las vanguardias: es fundamental para conocer la evolución de la pintura española”.
-Haciendo un guiño a la vida personal de Óscar Domínguez, me gustaría hablar de la importancia de algunas de las mujeres que influyeron mucho en él, como son los casos de Roma Damska, pianista polaca de origen judío, Marie-Laure de Noailles, vizcondesa y mecenas, descendiente del marqués de Sade y la Maud Bonneaud, intelectual francesa con la que contrajo matrimonio…
“Fue un hombre que tuvo relaciones muy intensas con las mujeres. En muchas etapas de su vida fue un hombre, por decirlo de alguna manera, un mantenido. Ejerció un poderoso magnetismo, visceral, pero inteligente, creo que eso provocó que sus relaciones con las mujeres fueran muy intensas, a veces trágicas y siempre desaforadas por la propia vida de Óscar Domínguez, marcada por la pasión. Las cartas que intercambió con Marcelle Ferry, escritora surrealista, son de una pasión desatada. Si nos fijamos en su arte, uno de los rasgos que tiene la pintura, los dibujos y los objetos que hizo es la presencia de un erotismo muy fuerte. Tenía el deseo desatado”.
En buena parte de su trayectoria ha recurrido a la historia para construir sus novelas. ¿Qué puede aportar la literatura al conocimiento del pasado que no consiguen transmitir los libros de historia? ¿Y qué espera que descubran los lectores cuando terminen Cárcel de tinieblas?
“Por un lado me gustaría que se ampliase su visión sobre la cultura española, dándose cuenta de que los grandes santones, en ocasiones, no fueron tan santos ni los grandes olvidados merecen el olvido. Por otra parte, aspiro a que la gente mire de forma más misericordiosa la naturaleza humana. En líneas generales, y creo que esto está contribuyendo mucho al fanatismo, tendemos a ver a nuestros referentes, sean culturales, intelectuales o del mundo de la política, como personas puras, intachables, cuando la realidad no es así. Esos referentes, que está muy bien que los tengamos, fueron personas débiles, como nosotros. Titubearon, a veces traicionaron sus ideales y creo que es bueno conocerlo, conocer a las personas en esa realidad que, a veces, se nos ha escamoteado, porque ejerce una visión más completa y humana, con sus momentos de nobleza y de vileza; con sus fortalezas y debilidades. Es decir, como nosotros mismos, porque nosotros también somos así. En esta novela he querido mostrar a grandes santones de nuestra cultura con su cara B, por decirlo de alguna manera”.