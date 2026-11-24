Las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Tenerife ya están a la venta. El cantante madrileño actuará el próximo sábado 12 de junio de 2027 en el Estadio Francisco Peraza, conocido como La Manzanilla, en La Laguna, donde dará comienzo a su nueva gira por España.
Será la primera de las 12 paradas que el artista realizará por territorio nacional durante el verano de 2027 con su gira ¿Y Ahora Qué+?. La cita llega después de una gira internacional en la que Alejandro Sanz ha ofrecido 76 conciertos, 69 de ellos con todas las entradas agotadas, según los datos facilitados por la organización. A ello se suma la incorporación de un nuevo Latin Grammy a su trayectoria musical.
Dónde comprar las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Tenerife
Los seguidores del cantante pueden adquirir desde este martes, 24 de noviembre, sus localidades a través de las dos plataformas oficiales anunciadas por la organización:
El concierto está organizado por New Event y cuenta con la colaboración de Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Cabildo de Tenerife, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Fred. Olsen Express, Archipiélago Renting, I Love The World y Seitrack.
Los grandes éxitos de Alejandro Sanz, en La Laguna
El espectáculo combinará las canciones de su último trabajo discográfico, ¿Y Ahora Qué+?, con algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.
Acompañado por su banda, Alejandro Sanz llevará al escenario de La Manzanilla la combinación de pop, ritmos latinos y matices flamencos que caracteriza su música.
La actuación de La Laguna será la primera oportunidad para disfrutar en directo de esta nueva etapa de la gira en España, tras su recorrido internacional y antes de continuar por otros puntos de la geografía nacional.