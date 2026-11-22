El cantante Raphael ha sido hospitalizado en A Coruña después de sufrir una indisposición poco antes de ofrecer un concierto este sábado, 21 de noviembre. El artista tuvo que recibir asistencia sanitaria y suspender su actuación cuando faltaban aproximadamente 30 minutos para el inicio del espectáculo, según ha publicado La Voz de Galicia.
El incidente se produjo alrededor de las 20.00 horas, cuando el intérprete comenzó a encontrarse mal. Fuentes municipales citadas por el periódico gallego apuntan a una subida de tensión y episodios de taquicardia como los motivos que llevaron a solicitar asistencia médica.
Tras ser atendido, Raphael fue trasladado al hospital Quirón de A Coruña, donde quedó ingresado en observación y pasó la noche, según la información difundida.
La gira comenzó en 2025, cuando Raphael regresó a los escenarios después de haber sufrido un problema de salud durante la grabación de un especial navideño del programa La Revuelta.
Desde entonces, el artista ha continuado ofreciendo conciertos tanto en España como en el extranjero, con actuaciones en distintas ciudades americanas y españolas, entre ellas Madrid, Sevilla, Zaragoza, Barcelona y Valencia.