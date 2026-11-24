Santa Cruz de Tenerife vuelve a convertirse en un escenario de ficción. La capital tinerfeña acoge estos días el rodaje de Mi querida Lucía, la nueva serie original de Atresplayer basada en la novela homónima de La Vecina Rubia. Uno de los espacios elegidos para la grabación es el Colegio Oficial de Arquitectos, cuyas instalaciones se han transformado en una comisaría de la Policía Nacional para recrear algunas de las escenas de esta producción.
La ficción, producida por Good Mood, la compañía de Daniel Écija, en colaboración con Atresmedia, contará con ocho episodios y estará protagonizada por Paula Usero, Teresa Riott, Bárbara Mestanza y José Pastor.
Entre los rostros presentes en el rodaje en Santa Cruz de Tenerife se encuentra Adriana Ozores, actriz ganadora de un premio Goya y conocida por su participación en series como Los hombres de Paco, Gran Hotel o Velvet Colección.
Según adelantó en septiembre El Televisero y confirmó posteriormente La Razón, Paula Usero será la encargada de interpretar a Lucía, mientras que José Pastor dará vida a Álex. Teresa Riott y Bárbara Mestanza encarnarán a Diana y Sol, respectivamente. La Razón+1
Una historia de misterio ambientada en 2002
La trama de Mi querida Lucía arranca en el verano de 2002 y gira en torno a Lucía Romasanta, una astróloga y madre soltera que escribe una popular sección dedicada al horóscopo.
Su vida da un vuelco cuando recibe una carta anónima en la que un supuesto admirador la hace responsable de la posible muerte de una mujer a la que no conoce.
Las amenazas se suceden y adquieren un carácter cada vez más personal. Ante esta situación, la protagonista emprende su propia investigación, paralela a la policial, para descubrir la identidad de quien amenaza tanto su vida como la de sus seres queridos.