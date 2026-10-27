Tenerife se convierte en escenario del rodaje de Abril, hoy no es invierno, el primer largometraje de ficción dirigido por Mabel Lozano. La película, basada en un cortometraje homónimo de la propia cineasta, reúne a reconocidos intérpretes del cine español, entre ellos Michelle Jenner, Luis Tosar, Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez y Rossy de Palma.
El proyecto inicia su rodaje en la Isla con una historia protagonizada por Lucía, una abogada que trabaja en una organización no gubernamental (ONG) y cuya vida cambia cuando recibe una petición de auxilio procedente de un contacto anónimo.
Un reparto con destacados nombres del cine español
La producción cuenta con un elenco encabezado por Michelle Jenner, Luis Tosar, Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez y Rossy de Palma, cinco intérpretes con una amplia trayectoria en el cine y la televisión.
La dirección corre a cargo de Mabel Lozano, que afronta con Abril, hoy no es invierno su primer largometraje de ficción, después de haber desarrollado una carrera vinculada al cine documental y al cortometraje.
La película toma como punto de partida su cortometraje del mismo título, cuya historia se traslada ahora al formato de largometraje.
Tenerife, escenario de la nueva producción
El proyecto está producido por Mafalda Entertainment, Festeam Comunicación y Eventos (Riverflow Pictures) y Álamo Producciones Audiovisuales.
El inicio del rodaje en Tenerife sitúa nuevamente a la Isla como escenario de una producción cinematográfica española.
Por el momento, la información facilitada no concreta las localizaciones elegidas dentro de Tenerife, la duración prevista del rodaje ni la fecha de estreno de la película.