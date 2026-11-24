El documental francés Da Vinci a subasta (Salvator Mundi: la stupéfiante affaire du dernier Vinci) pone fin a la programación de este año del ciclo Tiempo de memoria, memoria en el tiempo, organizado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), a través de su Unidad de Patrimonio y Filmoteca Canaria. Dirigida y escrita por Antoine Vitkine, la película aborda el lado más desconocido del mundo del arte y de sus relaciones con el mundo de la geopolítica.
La cinta llega a las pantallas de Filmoteca Canaria con tres sesiones en las Islas, programadas este martes, 24 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Guiniguada (Gran Canaria); el miércoles, a las 20.00, en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario (Fuerteventura), y el jueves, a las 19.00 horas, en el capitalino Espacio La Granja (Tenerife). Todos los pases son gratuitos, con retirada previa de entradas a través de la web y de la taquilla de los tres espacios.
A partir de material de archivo y de entrevistas con expertos, Da Vinci a subasta reconstruye la historia de la obra atribuida a Leonardo Da Vinci que se vendió en 2017 por 450 millones de dólares, y que se convirtió así en el cuadro más caro de la historia. La investigación plantea una radiografía en torno a cuestiones como la globalización, e indaga en los mecanismos del mercado del arte que hacen que una pintura pueda condicionar intereses personales y geopolíticos.
A lo largo de su metraje, Vitkine sigue el rastro de esta controvertida obra y explora los vínculos entre las casas de subastas de Nueva York, un experto en la obra de Da Vinci, un intermediario suizo, un oligarca ruso, el Museo del Louvre y un príncipe árabe. El resultado es un recorrido sorprendente sobre los intereses económicos, el poder y los engaños que rodean a una pieza cuya autoría sigue generando debate.
Reconocimiento internacional
Desde su estreno en Francia, el documental ha contado con una amplia acogida por parte de la crítica internacional, que ha destacado su rigor periodístico al abordar los entresijos de la diplomacia cultural y la especulación artística. Además, la producción fue reconocida en 2022 con la Étoile de la Scam, uno de los principales galardones del género documental. También ha formado parte de la selección oficial en grandes citas audiovisuales, como en Sheffield DocFest de Reino Unido o el Prix Italia.
Con esta proyección, Filmoteca Canaria concluye la edición de este año del ciclo Tiempo de memoria, memoria en el tiempo, una iniciativa que durante 2026 ha reunido diversos títulos vinculados al patrimonio cultural, la memoria colectiva y la identidad.