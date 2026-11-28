La Fundación CajaCanarias clausura mañana lunes, 30 de noviembre, el ciclo Fuera de control de su filmoteca con la proyección de la película Thelma. La sesión tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada es libre hasta completar el aforo. Toda la información se halla disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
Thelma (2017), dirigida por Joachim Trier, presenta a una joven, criada en una familia profundamente religiosa, que se enamora, ya en la universidad, de una compañera. A partir de ese momento, ve emerger un poder que llevaba conteniendo desde niña, con la esperanza de dejar de tener miedo de sí misma.
El ciclo que ahora acaba ha constado de tres películas que exploran los límites del control, acercándose a personajes que se abandonan a la indiferencia de los suyos, que lo sostienen en secreto hasta que ya no pueden más o que dejan estallar aquello que llevaban conteniendo desde la infancia. Los otros títulos que se han podido ver han sido La ciénaga (2001), de Lucrecia Martel, y La pianista (2001), de Michael Haneke.