TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) Benigno (2026), el nuevo largometraje documental de David Baute. Estrenado en el Festival de Cine de Shanghái y premiado con la Espiga Verde y una Mención Especial Alquimias en la Seminci, el film acompaña los últimos días de un hombre en su casa natal y reflexiona sobre la vejez, el legado y el vínculo con la tierra. La cita contará con la presencia de Benigno de León.
EL ARGUMENTO
Hay personas que pasan toda su vida en la misma casa natal donde descansa el pasado familiar. Benigno, a sus 88 años, aún duerme, come y sueña en el hogar que le vio nacer, que se enraíza a la tierra para elevarse al cielo. La casa se tiene sola, junto a Benigno y su tortuga Totó, entre el limbo de los recuerdos, el ritual de lo cotidiano y la espera del día final. Junto a la casa, su huerto, al que acude diariamente para acompañar a sus gallinas y trajinar en la tierra con las semillas heredadas de sus antepasados, que cataloga y conserva.
Benigno disfruta y sufre en soledad, pero está perdiendo la visión y se apresura a inventariar todos sus bienes y a registrar los recuerdos familiares. En un diálogo consigo mismo, medita su testamento y le angustia el final de su casa. Ante este escenario, Benigno se da a la música como a un talismán, que lo transporta a un estado de conciencia y preparación ante lo que será el mayor de sus silencios, la imagen de su propia y última desaparición.
Con una trayectoria como director y productor centrada en el documental, la ficción y la animación, con fuerte presencia en festivales internacionales, David Baute (Garachico, 1974) ha realizado documentales como Ella(s) (2010), Milagros (2018) y Éxodo climático (2020). En 2024 estrenó Mariposas negras en Annecy, un film de animación que recibió importantes reconocimientos, como el Goya a mejor película de animación, el Premio Platino, además de otras distinciones como los premios Forqué, Gaudí y Quirino.
Como productor, en 2024 presentó Sugar Island en Venecia y la llevó a festivales como BFI Londres, São Paulo y La Habana. Actualmente produce proyectos como Tres balas y Lejos cerca. También impulsa el cortometraje y nuevos talentos, produciendo obras como Ona, Circe, Gliese y Tsunami, además de proyectos de animación en curso como Carmen.