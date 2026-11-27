Jazz, cine clásico, vinos y literatura. Todo ello con la isla de Tenerife como escenario y punto de partida de una novela donde la alta sensibilidad masculina y el miedo al abandono se convierten en los temas sobre los que se construye esta original historia.
La periodista y escritora tinerfeña Noemí Martín presentó este miércoles, en el Círculo de Amistad XII de Enero, en Santa Cruz de Tenerife, de la mano del periodista Eugenio González y la escritora Loreto Perera, Tantos planetas, su cuarto libro y primera novela después de su premiado y conocido álbum infantil Los consejos de Frida.
Alejada de los convencionalismos y los roles de género, Noemí Martín invita a los lectores a un viaje lleno de referencias cinematográficas, gastronómicas y literarias. El aire se huele, el jazz lo envuelve todo, los mercados muestran su color y su sabor. Los protagonistas escriben, aman y sienten el pasado cayendo sobre sus espaldas.
Tenerife, El Hierro, Roma o San Francisco son algunos de los lugares en los que se mueven los personajes de una novela a dos voces que habla de lo que se calla y de lo que se imagina. De planetas que giran en universos distintos, de las grietas emocionales y de la importancia de escuchar y escucharnos.
En esta historia Ana es una psicóloga tinerfeña con un historial de fracasos sentimentales a sus espaldas. Jai, un periodista americano que ha recalado en Tenerife después de que su vida se tambaleara. La música los une en un local de Radazul y el miedo los arrastra a una historia de amor que tendrá que enfrentarse a la necesidad de que ambos superen sus resistencias.
Tantos planetas se encuentra ya en siete librerías de Tenerife (Islátika, El Atril, El Barco de Papel, Agapea, El jardín de Ávalon, Kaos y El Refugio) y en el market place de Amazon. A lo largo del mes de diciembre se irá incorporando a otras librerías de toda la Isla.