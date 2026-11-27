El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha cerrado su décima edición con récord de espectadores y de abonados, un programa de 55 proyecciones en Multicines Tenerife para el público general, que disfrutaron más de 13.600 personas, y una amplia presencia de invitados nacionales e internacionales.
Esta edición ha sido especialmente significativa, pues vino marcada por su presentación a profesionales y prensa especializada en el Marché du Film del Festival de Cannes, por el impulso del Ayuntamiento de La Laguna y el reconocimiento con el Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS.
CRECIMIENTO
Los directores del festival, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, se muestran muy satisfechos por una edición “que confirma su fuerza, fidelidad y crecimiento”, agradeciendo el apoyo de patrocinadores y colaboradores, así como la respuesta del público canario, que ha llenado las salas, las exposiciones y las actividades paralelas.
La décima edición tuvo un cartel de invitados encabezado por los galardonados con los Premios Isla Calavera de Honor: Christopher Lambert, Sean Young, Elizabeth Avellán, Alejandro Amenábar y Carlos Areces. Recibieron los Premios Leyenda del Fantástico la actriz de El laberinto del fauno Ivana Baquero, el fundador de Troma Entertainment Lloyd Kaufman y la musa del fantaterror Lone Fleming, mientras que Alejandro García fue distinguido con el S. S. Venture al Talento Canario; Paco Cabezas y Jordi Frades recogieron el premio a la Mejor Serie Fantástica por La nena y la periodista Elena S. Sánchez, el de Difusión del Fantástico.
El festival contó además con la presencia de Juanma Bajo Ulloa y Natalia Tena, quienes presentaron su película El mal, junto a otros invitados como Carlos Bardem, Javier Ruiz Caldera, Lily Hayes Kaufman, Kiko y Javi Prada, Óscar Martín y Elena Muñoz, F. Javier Gutiérrez, David Sainz, Víctor Matellano, Aarón Gómez y la actriz Mirtha Ibarra.
El festival programó 13 largometrajes y 19 cortos a competición, 6 largometrajes y 13 cortos hechos en Canarias, 7 documentales, 9 clásicos, así como proyecciones especiales. Isla Calavera ofreció alrededor de 80 horas de cine, a lo que hay que sumar las proyecciones para estudiantes de Primaria y la ESO.
EL PALMARÉS
Sicko se alzó como la gran triunfadora de la sección oficial de largometrajes al obtener el premio a la mejor película y los reconocimientos al mejor vestuario y al mejor actor, para Ayan Utepbergenov. 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera, recibió el de mejor guion, para Berto Romero, y mejor largometraje, mientras que Ghost in the Shell, de Joko Anwar, obtuvo los de mejor dirección y efectos especiales. Rebeca Hall fue distinguida como mejor actriz por The end of it y el jurado concedió una mención especial a River.
En la sección oficial de cortometrajes, Plankgas, de Ignjat Miletic, ganó el premio del jurado al mejor film, e Influenzer, de Jandro, recibió el Premio Méliès de Plata al Mejor Cortometraje Europeo de Género Fantástico. El público eligió Amor de padre, de Caye Casas, como mejor cortometraje.
El Jurado Joven, formado por estudiantes de la Universidad de La Laguna, escogió Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma como mejor largometraje y premió a Versipellis en la categoría de cortometrajes. La asociación Activoz, fundada en 2017 en La Laguna, que utiliza el cine como herramienta de inclusión y ocio para personas con discapacidad, recibió el Isla Calavera Fantástico Social.