TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, celebra el centenario del nacimiento de Andrzej Wajda (1926-2016) con un ciclo de cine que acerca al público tres películas de su última etapa: Los últimos años del artista: Afterimage (2016), El junco (2009) y Walesa, la esperanza de un pueblo (2013). La libertad de creación frente a la imposición, la memoria íntima de la pérdida y la lucha colectiva por la libertad recorren el ciclo, que se desarrolla hoy miércoles, 25 de noviembre, y el 2 y 9 de diciembre (19.00 horas), con entrada gratuita.
La agenda se abre hoy con Los últimos años del artista: Afterimage (2016), el último film de Wajda, en una sesión que contará con su protagonista, Bogusław Linda, quien participará en la presentación y en un coloquio. También intervendrán Joanna Bardzinska, directora de la Fundación AVA Arts; Agnieszka Krolik, presidenta de la Asociación Polaco-Canaria ARKA, y el responsable de Cine y vídeo de TEA, Emilio Ramal.
El ciclo lo organiza TEA en colaboración con la Fundación AVA Arts y la Asociación Polaco-Canaria ARKA. El proyecto está cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia, a través del Fondo de Promoción Cultural.
REALISMO SOCIALISTA
Los últimos años del artista: Afterimage cuenta la historia del pintor Władysław Strzeminski, perseguido por las autoridades comunistas al negarse a someter su arte a las exigencias del realismo socialista.
La sesión del miércoles 2 de diciembre estará precedida de un vídeo de presentación de Krystyna Janda. El junco es una película de 2009 protagonizada por Krystyna Janda y Paweł Szajda que cuenta la historia de Marta, una mujer casada con un médico cuya relación con un joven le devuelve la ilusión, hasta que una tragedia la enfrenta de nuevo a la pérdida.
Wajda entrelaza esta ficción con el testimonio de Janda sobre la muerte de su marido, el director de fotografía Edward Kłosinski, a quien dedica la obra.
En la sesión de clausura, el 9 de diciembre, se exhibe Walesa, la esperanza de un pueblo, una película protagonizada por Robert Wieckiewicz y Agnieszka Grochowska que cuenta la transformación del electricista Lech Wałesa en líder del sindicato Solidaridad y figura de la lucha por la libertad en Polonia.
El seminario ‘Imagen postal’ explora el estereotipo en la cultura moderna
En otro orden de asuntos, pero sin abandonar TEA Tenerife Espacio de las Artes, el centro de arte contemporáneo celebra hasta el viernes el seminario Imagen postal: el estereotipo en la cultura moderna, un ciclo de ponencias y debates en el que se analiza la tarjeta postal como medio de comunicación, mercancía visual y objeto privilegiado para estudiar las dinámicas culturales del estereotipo.
En las sesiones (18.00 horas) participan Juan José Lahuerta, Cristina Arribas, Julián Díaz Sánchez, Ramón Vicente Díaz del Campo, Irene de Andrés, Carmelo Vega y José Díaz Cuyás. La entrada es libre