La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un jueves, 26 de noviembre, marcado por las lluvias, el descenso de las temperaturas y las rachas fuertes de viento en Canarias. Las precipitaciones ganarán intensidad durante la segunda mitad del día, especialmente en las medianías del norte de las islas de mayor relieve.
Los termómetros registrarán descensos moderados en medianías y zonas altas, mientras que en las costas apenas experimentarán cambios. Las máximas alcanzarán los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario y San Sebastián de La Gomera.
El viento alisio soplará con intensidad moderada, aunque se esperan intervalos de fuerte en distintas zonas del Archipiélago, especialmente en las vertientes sureste y noroeste.
La previsión de la Aemet en Canarias, isla por isla
Tenerife
Predominarán los intervalos nubosos, con cielos cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias ocasionales. Las precipitaciones serán más frecuentes durante la segunda mitad del día y podrán alcanzar una intensidad moderada en medianías.
Las temperaturas descenderán de forma moderada en medianías y zonas altas, con pocos cambios en el litoral. El alisio soplará con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste.
Santa Cruz de Tenerife: 19 grados de mínima y 24 de máxima.
La Palma
Los cielos nubosos predominarán en el norte y este de la Isla, con lluvias ocasionales que serán más frecuentes durante la tarde. En el oeste habrá intervalos nubosos.
Las temperaturas bajarán en medianías y cumbres. Se esperan intervalos de viento fuerte en los extremos noroeste y sureste, así como en la zona de El Paso.
Santa Cruz de La Palma: 19 grados de mínima y 23 de máxima.
La Gomera
Las nubes serán protagonistas en el norte, donde se esperan precipitaciones débiles y ocasionales que ganarán frecuencia e intensidad durante la segunda mitad del día.
Las temperaturas permanecerán estables o experimentarán un ligero descenso. El viento soplará con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y este.
San Sebastián de La Gomera: 20 grados de mínima y 24 de máxima.
El Hierro
La Aemet pronostica intervalos nubosos y probables lluvias débiles en el norte, especialmente en medianías durante la tarde.
Los termómetros registrarán un descenso de ligero a moderado en medianías y zonas altas, mientras que el alisio podrá soplar con fuerza en la vertiente sureste y el extremo noroeste.
Valverde: 15 grados de mínima y 19 de máxima.
Gran Canaria
Los cielos nubosos predominarán en el norte de la Isla, con lluvias débiles y ocasionales que podrán ser más frecuentes e intensas en medianías durante la segunda mitad de la jornada.
Las temperaturas experimentarán un descenso moderado en cumbres y en las vertientes sur y oeste. El viento soplará con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste, así como en cumbres.
Las Palmas de Gran Canaria: 20 grados de mínima y 23 de máxima.
Fuerteventura
Habrá intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes durante las horas centrales del día. Existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la tarde.
Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, con viento alisio moderado.
Puerto del Rosario: 19 grados de mínima y 24 de máxima.
Lanzarote
Se esperan intervalos nubosos, especialmente en el norte de la Isla, con baja probabilidad de precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día.
Las temperaturas apenas variarán o descenderán ligeramente. El alisio podrá soplar con fuerza en zonas del interior.
Arrecife: 19 grados de mínima y 23 de máxima.
Estado del mar en Canarias
En las aguas del Archipiélago se esperan vientos del nordeste de fuerza cinco a seis, marejadilla a marejada y mar de fondo del norte o noroeste, con olas de entre uno y dos metros.