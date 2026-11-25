El GEl Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por lluvias en La Palma desde las 11:00 horas de este miércoles, 25 de noviembre, ante la previsión de precipitaciones persistentes que podrán dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en la vertiente este de la Isla.
La decisión de la Dirección General de Emergencias se produce después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara el aviso amarillo por lluvias en el este de La Palma, vigente desde las 10:00 horas hasta las 23:59 horas de este miércoles.
El servicio meteorológico nacional establece una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que las precipitaciones alcancen el umbral de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.
La declaración de prealerta se adopta a partir de la información facilitada por la Aemet y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Recomendaciones del Gobierno de Canarias ante las lluvias
Ante este episodio de precipitaciones persistentes, el Ejecutivo autonómico recuerda una serie de medidas de autoprotección:
- Evitar los desplazamientos por carretera durante las lluvias intensas, salvo que sean imprescindibles.
- No atravesar barrancos, zonas inundadas ni puentes sobre los que circule el agua.
- Priorizar las carreteras principales y evitar las pistas forestales y las vías secundarias.
- Permanecer en las viviendas siempre que estén situadas fuera de zonas inundables.
- Evitar acceder a garajes, sótanos y otras dependencias susceptibles de inundarse.
- No utilizar el ascensor ante posibles cortes del suministro eléctrico.
- Trasladarse a lugares elevados y seguros si existe riesgo de inundación.
- Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
El Gobierno de Canarias recuerda que el teléfono 112 debe utilizarse exclusivamente en situaciones de emergencia, mientras que para solicitar información está disponible el 012.