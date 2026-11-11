Canarias actualiza las alertas por la borrasca Charles: lluvias de hasta 100 litros

El Gobierno de Canarias ha actualizado este miércoles, 11 de noviembre, la situación de emergencia por las lluvias asociadas a la borrasca Charles, manteniendo la alerta en La Palma y la prealerta en el resto del Archipiélago. La previsión contempla acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, con especial incidencia en el este y las cumbres de la Isla.
La actualización entra en vigor a las 11.30 horas de este miércoles, según ha informado la Dirección General de Emergencias, que advierte de precipitaciones intensas y persistentes, posibles tormentas y un aumento del riesgo de inundaciones y desprendimientos.
La decisión se adopta a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La Palma, en alerta por lluvias de hasta 100 litros
La situación más adversa se espera en La Palma, donde las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta las 18.00 horas de este miércoles.
Las zonas con mayor riesgo son las comarcas de Breña Baja, Breña Alta y Santa Cruz de La Palma, así como el norte de la Caldera de Taburiente y las áreas de cumbre.
El Gobierno también contempla lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en el conjunto de la Isla, un episodio que podría mantenerse hasta la medianoche del jueves 12 de noviembre.
A partir de las 18.00 horas de este miércoles, la previsión recoge acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en el este, las cumbres y el oeste de La Palma.
La persistencia de estas precipitaciones supone uno de los principales factores de riesgo, especialmente en las zonas donde el agua pueda concentrarse en barrancos y cauces.
¿Hasta cuándo lloverá en Tenerife y el resto de Canarias?
Aunque La Palma es la única Isla que permanece en alerta por lluvias, el Gobierno de Canarias mantiene la situación de prealerta en El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
La previsión establece diferencias en la duración del episodio según las Islas:
- Tenerife, La Gomera y El Hierro: las precipitaciones podrán prolongarse durante la madrugada del jueves 12 de noviembre.
- Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote: las lluvias podrían mantenerse durante la mañana del jueves.
- La Palma: se esperan los acumulados más importantes durante este miércoles, con posibilidad de precipitaciones intensas hasta las primeras horas del jueves.
La Dirección General de Emergencias tampoco descarta tormentas asociadas a los chubascos, especialmente en las islas más orientales y en el norte de Tenerife.
Riesgo de inundaciones y crecidas de barrancos en Canarias
La llegada de la borrasca Charles ha llevado al Ejecutivo autonómico a activar también la prealerta por riesgo de inundaciones en todo el Archipiélago, vigente desde las 00.00 horas de este miércoles.
Las lluvias persistentes pueden provocar acumulaciones de agua en zonas urbanas, desbordamientos locales, incrementos repentinos del caudal de los barrancos y problemas en carreteras e infraestructuras.
Emergencias advierte de que las avenidas de agua pueden alcanzar lugares situados aguas abajo, incluso cuando las precipitaciones más intensas se hayan registrado en puntos alejados.
A ello se suma el riesgo de inundaciones costeras, debido al fuerte oleaje y al viento asociado a Charles. Los lugares más expuestos incluyen paseos marítimos, muelles, espigones y carreteras próximas al litoral.
El Gobierno recomienda prestar especial atención a las costas abiertas al norte, noroeste y oeste, así como a las zonas expuestas al viento y al oleaje del suroeste.
Cinco islas, en prealerta por desprendimientos
La Dirección General de Emergencias también mantiene la prealerta por riesgo de desprendimientos en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, activada desde las 18.00 horas del martes 10 de noviembre.
La medida responde al efecto combinado de las precipitaciones y el viento, que pueden favorecer desprendimientos de tierra y rocas, especialmente en laderas, barrancos y carreteras próximas a taludes.
El seguimiento de estas incidencias se realiza a través del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA), con el objetivo de anticipar posibles afecciones a viviendas e infraestructuras.
Recomendaciones ante las fuertes lluvias
El Gobierno de Canarias pide a la población extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de precipitaciones más intensas.
Entre las principales recomendaciones figuran no cruzar barrancos ni zonas inundadas, evitar los garajes y sótanos donde pueda acumularse agua y mantenerse alejado de las áreas expuestas a desprendimientos.
En caso de tener que conducir, Emergencias recomienda utilizar preferentemente las carreteras principales, moderar la velocidad y evitar las vías anegadas.
También recuerda que el 1-1-2 debe utilizarse exclusivamente para emergencias, mientras que el teléfono 012 está disponible para solicitar información.
Las medidas permanecerán sujetas a nuevas actualizaciones en función de la evolución de la borrasca Charles durante las próximas horas.