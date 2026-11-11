La borrasca Charles deja vientos de 150 km/h en Tenerife: las primeras incidencias

La borrasca Charles ha dejado durante la madrugada de este miércoles, 11 de noviembre, rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en Izaña, en Tenerife. Pese a la intensidad del temporal, el Cabildo informa de que las incidencias registradas hasta las 06.00 horas han sido mínimas y se concentran principalmente en la caída de árboles.
El balance facilitado por la Corporación insular también recoge rachas de 117 kilómetros por hora en el entorno del teleférico del Teide, mientras que las principales actuaciones se han localizado en carreteras y vías urbanas del norte y noreste de la Isla.
Aunque el impacto registrado hasta primera hora ha sido limitado en cuanto a incidencias, Tenerife continúa en alerta por viento. La Dirección General de Emergencias mantiene la alerta máxima en las cumbres y la alerta en el resto del territorio insular. gobiernodecanarias.org
Caída de árboles en varias carreteras de Tenerife
Las incidencias comunicadas por el Cabildo están relacionadas fundamentalmente con la caída de árboles como consecuencia de las fuertes rachas de viento.
Entre los puntos afectados figuran la TF-42, a su paso por Garachico, y la TF-342, en La Guancha.
También se han registrado caídas de árboles en la TF-24, en El Rosario, y en la calle Juan Aguiar Ravelo, en el municipio de Icod de los Vinos.
En este último punto, uno de los árboles cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado.
El balance insular, cerrado a las 06.00 horas, no recoge en la información facilitada otros daños de mayor consideración. No obstante, se trata de un informe provisional, sujeto a nuevas actualizaciones durante la jornada.
El viento supera las previsiones en Izaña
Los 150 kilómetros por hora registrados en Izaña superan los valores de referencia que había contemplado el Gobierno de Canarias para las cumbres de Tenerife.
La Dirección General de Emergencias había advertido de rachas próximas a los 136 kilómetros por hora en el entorno del Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal, sin descartar intensidades superiores debido a la interacción del viento con el relieve.
En otras zonas del norte, especialmente en Teno, Isla Baja y municipios como Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico y El Tanque, se habían previsto rachas de entre 90 y 105 kilómetros por hora.
El organismo autonómico situaba el periodo de mayor intensidad durante la madrugada y primeras horas de este miércoles, con una disminución progresiva del viento posteriormente. www3.gobiernodecanarias.org
Tenerife debe mantener la precaución durante las próximas horas
Pese al balance inicial de incidencias, las autoridades insisten en mantener las medidas de autoprotección.
El Cabildo de Tenerife ha cerrado los accesos al Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal, además de restringir la circulación por senderos, pistas forestales y otros espacios naturales protegidos de la Isla. diariodeavisos.elespanol.com
El Gobierno de Canarias también ha advertido de la posibilidad de chubascos localmente fuertes, asociados al paso del frente de Charles, así como de un empeoramiento de las condiciones marítimas.
Las precipitaciones podrían afectar especialmente a las vertientes sur y oeste de las Islas de mayor relieve, aunque su distribución e intensidad dependerán de la evolución del sistema.
La Dirección General de Emergencias mantiene asimismo la alerta por fenómenos costeros y la prealerta por lluvias en Tenerife. www3.gobiernodecanarias.org
De esta forma, aunque el primer balance apunta a unas consecuencias limitadas, el episodio obliga a mantener la vigilancia ante posibles nuevas incidencias en carreteras, zonas de montaña y áreas expuestas al viento.