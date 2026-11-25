El Ministerio de Defensa está preparando el envío de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a la isla de El Hierro, como ha solicitado este miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el “desborde” de sus medios para afrontar la emergencia migratoria en la isla.
Fuentes gubernamentales han precisado a EFE que el departamento que dirige Margarita Robles está preparando el envío de efectivos a El Hierro, sin que se haya decidido aún el número, para apoyar al Gobierno canario ante la llegada constante de cayucos de las últimas semanas y, en especial, en los últimos días.
Clavijo ha anunciado esta misma tarde que ha solicitado formalmente el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la isla para ayudar a garantizar la seguridad sanitaria en la emergencia migratoria tras activar el Plateca, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.
En concreto, ha declarado una emergencia de nivel 2 (en la que cabe solicitar apoyo del Estado), por una “situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad derivada de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla de El Hierro”.
El presidente canario ha dado este paso después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3.000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12.000 habitantes.
Un cuarto cayuco llega a El Hierro con 188 personas
Un nuevo cayuco, el cuarto del día, ha llegado esta tarde al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, con 188 ocupantes que habían salido hace siete días de Tanjhi, en Gambia.
Fuentes de los servicios de emergencia han informado a EFE que entre los ocupantes se encuentran 12 mujeres y dos menores.
Los migrantes proceden de Senegal , Guinea, Gambia, Guinea Bissau y Mali.
Se trata del cuarto cayuco que llega este miércoles a la isla de El Hierro y el segundo de esta tarde después de que sobre las cuatro de la tarde llegara por sus propios medios al puerto de La Restinga, con 65 ocupantes, todos ellos senegaleses.
Las fuentes han informado a EFE que este cayuco también llegó a El Hierro tras siete días de navegación desde su salida del puerto de Mbour, en Senegal.
Entre los ocupantes de la precaria embarcación se encuentran siete mujeres y cuatro menores.
Después de la cifra récord registrada ayer cuando llegaron 14 cayucos a la isla con 1.971 ocupantes, durante esta madrugada llegó una embarcación con 88 migrantes, entre ellos ocho mujeres y cinco mejores.
Estas personas procedían de Senegal, Costa de Marfil, Gambia y Guinea y llevaban siete día de navegación desde su salida de Banjul,en Gambia.
El segundo cayuco llegó sobre las ocho de la mañana con 102 personas, entre ellos cuatro mujeres y ocho menores.
Según sus testimonios, llevaban siete días de travesía desde Senegal con personas de esta nacionalidad, de Mali y Guinea.
Fuentes de los servicios de emergencias han informado que está prevista la llegada de una nueva embarcación localizada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.