La conocida como la casa más navideña de Canarias tendrá que esperar unos días más para iluminarse. El tradicional encendido de su decoración de Navidad ha sido aplazado debido al dispositivo de seguridad previsto con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La celebración de los comicios y las necesidades del operativo de seguridad han obligado a modificar la fecha prevista para el encendido, una cita que marca el inicio de la Navidad para quienes cada año se acercan a contemplar la decoración de esta vivienda.
Lorenzo Barroso, artífice junto a su familia de la casa más navideña de Canarias, eso sí, invita al nuevo encendido “próximamente”. “De parte de toda la familia, lo sentimos muchísimo, ojalá podamos comunicar muy prontito la nueva fecha. Que no le quede duda a nadie de que tendremos encendido oficial”, indica.
La nueva fecha coincide con el inicio del fin de semana previo a las festividades de la Constitución y la Inmaculada Concepción, en pleno puente de diciembre.
La vivienda de la familia Barroso, situada en el número 189 de la carretera de El Boquerón, en Valle de Guerra (La Laguna), tenía previsto celebrar su gran encendido este domingo, 29 de noviembre, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS el pasado mes de agosto.
La encargada de accionar el interruptor en esta edición será, según la programación anunciada inicialmente, Naomi Vera, periodista y reportera de Televisión Canaria.
Más de tres décadas de tradición navideña
La historia de la casa más navideña de Canarias comenzó hace más de 30 años, cuando Lorenzo Barroso padre decidió adornar su vivienda con unas luces y un pequeño belén.
Con el paso del tiempo, la familia fue ampliando la decoración hasta convertir su domicilio en uno de los principales atractivos navideños de Tenerife.
La iniciativa cuenta también con una vertiente solidaria mediante la recogida de juguetes y alimentos.