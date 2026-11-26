Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que “depure responsabilidades políticas y administrativas” después de que el Tribunal Supremo haya confirmado, según informa el sindicato, que el Servicio Canario de la Salud (SCS) vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical al suprimir los comités de empresa del antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH).
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias señala que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente el recurso de casación presentado por el SCS mediante la sentencia 875/2026, de 12 de noviembre.
La resolución declara firme el fallo dictado el pasado 12 de febrero por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) e impone al organismo público el pago de 1.500 euros en costas judiciales.
De esta manera, queda anulada la decisión adoptada el 27 de junio de 2025 por la Dirección General de Recursos Humanos del SCS de extinguir los comités de empresa de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Ambos órganos deberán recuperar sus funciones hasta que se renueve la representación legal del personal laboral de los servicios centrales del organismo sanitario.
El Supremo aprecia indicios de represalia sindical
Según explica CCOO, el alto tribunal comparte la apreciación del TSJC sobre la existencia de un “contundente panorama indiciario” y de un “vínculo acción-reacción” entre el aumento de las reivindicaciones sindicales y la decisión de eliminar los comités de empresa.
El antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia quedó integrado en el Servicio Canario de la Salud el 1 de enero de 2025. Durante los primeros meses, la Administración mantuvo la interlocución con los representantes de la plantilla.
Sin embargo, el sindicato señala que esta situación cambió cuando los trabajadores intensificaron sus denuncias por el impago de horas extraordinarias y complementos salariales, la falta de personal, el cierre de puntos de extracción y los niveles de las reservas de productos sanguíneos.
La supresión de los comités se produjo el 27 de junio de 2025, apenas dos días después de una concentración de trabajadores del banco de sangre de Canarias ante el Parlamento autonómico.
CCOO anunció el 2 de julio de ese mismo año la presentación de acciones judiciales por lo que consideraba una vulneración de los derechos fundamentales de la plantilla.
Una plantilla sin representación legal
La organización sindical recuerda que el acuerdo de fin de huelga suscrito en 2023 garantizaba la continuidad de los comités de empresa provinciales hasta la renovación de la representación laboral en el SCS.
Según recoge CCOO del pronunciamiento judicial, 200 de los 212 trabajadores del antiguo ICHH continuaron desempeñando las mismas funciones y en las mismas instalaciones tras la integración del organismo.
Además, los comités de empresa de los servicios centrales y territoriales del SCS negaron haber asumido la representación de estos empleados.
La decisión de la Administración dejó así a este colectivo sin representación legal, pese a los compromisos adquiridos durante las negociaciones que permitieron poner fin a la huelga.
El Supremo recuerda, según el sindicato, que los acuerdos de fin de huelga tienen la misma eficacia que lo pactado en un convenio colectivo.
CCOO reclama explicaciones a Clavijo
La Federación también cuestiona la actuación de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, a quien ya había reclamado una rectificación pública en febrero por defender en el Parlamento de Canarias la extinción de los órganos de representación de los trabajadores.
CCOO sostiene que la resolución judicial invocada entonces por la consejera hacía referencia a las listas de contratación y no a la desaparición de los comités de empresa.
Tras el nuevo pronunciamiento judicial, la organización exige a Fernando Clavijo que determine las responsabilidades políticas y administrativas de quienes adoptaron, respaldaron y defendieron aquella decisión.
El sindicato reclama, además, el cumplimiento efectivo de la sentencia, la reparación de los perjuicios ocasionados a la plantilla y la adopción de medidas que eviten nuevas vulneraciones del derecho a la libertad sindical en la Administración pública canaria.