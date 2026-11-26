El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha iniciado el procedimiento para identificar varias parcelas en Añaza, tanto de titularidad privada como pública, susceptibles de destinarse a la construcción de futuras viviendas protegidas al amparo de las medidas contempladas en los artículos 4 y 5 del decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. El anuncio, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abre un periodo de información pública de siete días hábiles antes de que la propuesta sea elevada al Pleno municipal el próximo mes.
La concejala de Urbanismo, Zaida González, explicó que el procedimiento contempla tanto terrenos de titularidad privada como suelo público actualmente calificado para equipamientos. “El objetivo es aprovechar las posibilidades que ofrece la normativa autonómica para habilitar nuevos emplazamientos destinados a viviendas protegidas, mediante la aplicación de los mecanismos extraordinarios previstos para responder a la emergencia habitacional”, detalló la edil.
La propuesta municipal, aprobada el pasado día 12 en el Consejo Rector de la Gerencia, identifica cuatro parcelas privadas del ámbito SO-17, concretamente las denominadas C-38, C-40, C-41 y C-43, calificadas en el planeamiento vigente como equipamiento comunitario privado. Se trata de terrenos situados en el entorno de la iglesia de Añaza, según especificó Zaida González.
La aplicación de esta medida, recogida en el artículo 5 del Decreto-ley, estará condicionada a la tramitación y aprobación de un Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU). Este instrumento deberá delimitar y ordenar la totalidad de la manzana, redistribuir el suelo destinado a equipamientos y espacios libres y establecer el nuevo espacio destinado a vivienda protegida. La propuesta deberá garantizar, además, el mantenimiento de las superficies construibles correspondientes a dotaciones y equipamientos, con tipologías edificatorias similares a las ya existentes en el entorno.
Barranco Marrero
Junto a estas parcelas privadas, el expediente incorpora otra de titularidad municipal situada en el barranco Marrero, en Santa María del Mar, y correspondiente al polígono industrial La Campana, en El Rosario. El terreno, que engloba las parcelas C-4.45 y C-4.53, está actualmente calificado como equipamiento docente y se identifica como susceptible de aplicación para destinarlo a viviendas protegidas de promoción pública.
González señaló que la publicación en el BOP “supone el inicio del periodo de exposición pública, que permitirá conocer el expediente y formular las observaciones que se estimen oportunas. Una vez concluido este trámite, la intención es llevar la propuesta al Pleno de diciembre para continuar con su tramitación”. Además, precisó que este procedimiento constituye un paso previo para posibilitar el cambio de destino de los terrenos y facilitar su utilización residencial protegida, pero no supone por sí mismo el inicio inmediato de la construcción de las viviendas.