El Centro Comercial Nivaria Center inauguró ayer la Navidad con un derroche de alegría, emoción y solidaridad, en el que no faltaron las actuaciones musicales y las coreografías que, en esta ocasión, estuvieron inspiradas en la película de Disney Frozen.
La gran plaza central del recinto, ubicado en la avenida Tres de Mayo, se cubrió de magia, por sexto año consecutivo, bajo la presencia de un enorme abeto que hace de guardián del belén, un pesebre solidario que acompaña a clientes y visitantes durante el período festivo y cuya recaudación irá destinada a la asociación Jáslem.
El nacimiento, obra del artesano Florencio Pérez, recrea un tradicional poblado hebreo que está formado por casi un centenar de figuras, palmeras y casas. Unas pequeñas figuras elaboradas en tierra, yeso y madera que dan vida a la estampa navideña que acompañará a los clientes en estas tradicionales fiestas.
Durante el acto, la familia Aswani -propietaria del Nivaria Center- agradeció la implicación de las empresas ubicadas en el recinto comercial, que son también parte importante de su crecimiento.
En este sentido, Shaym Aswani, presidente del grupo empresarial, quiso transmitir la alegría que implica festejar un año más la Navidad, haciéndolo extensivo al Ayuntamiento de Santa Cruz, representado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, por su colaboración con el proyecto.
La inauguración del pesebre contó con la presencia de alumnos de las Escuelas Pías, que fueron los encargados de cantar villancicos que hicieron las delicias de los asistentes.
Mientras, la presidenta de Jáslem, María Ángeles Perera, se mostró emocionada porque este año el Nivaria Center haya decidido destinar la recaudación del belén a la asociación, lo que permitirá seguir ayudando a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades.