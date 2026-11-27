El cantante y artista Chago Melián protagonizó ayer el tradicional pregón de la Navidad lagunera, en un emotivo acto que colmó la sala principal del Teatro Leal de sentimiento, tradiciones y un llamamiento directo a las nuevas generaciones para preservar y transmitir un legado tan importante como el belenismo.
El evento contó con la participación del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el presidente de la Asociación de Belenistas del municipio, Alfonso Castilla; el vicario general de la Diócesis Nivariense, Juan Antonio Guedes, y numerosos representantes del Consistorio y otras entidades locales.
El regidor alabó la trayectoria y la relevancia del invitado de honor de esta cita, “que ya nos ha sorprendido en anteriores pregones, como es el caso de las Fiestas de San Benito Abad, fusionando su originalidad en las composiciones y su talento en un discurso musical que siempre logra trasladarnos a la emoción de nuestra niñez”. Asimismo, puso en valor el trabajo de los Belenistas, que llevan organizando ya seis años este emblemático acto.
Durante su intervención, que estuvo acompañada de varios pasajes sonoros, Chago Melián evocó con nostalgia las Navidades de su infancia en Punta del Hidalgo, de donde es originario. El pregonero recordó los aromas de las cocinas familiares y el ingenio con el que se montaba el gran nacimiento de su parroquia, subrayando que “más allá de los adelantos técnicos, lo más hermoso de todo aquello era que el portal unía a los vecinos y vecinas, a las familias y a todo el pueblo”.
“La Navidad no está en lo que compramos, sino en lo que compartimos; no está en el tamaño de nuestros regalos, sino en la grandeza de nuestros sentimientos”, afirmó el artista, quien animó a todas las generaciones a no dejar perder esta costumbre. “Enseñemos a nuestros niños y niñas a colocar una figura, a construir una montaña, a poner una estrella en el cielo de un portal. Enseñémosles que detrás de cada belén hay una historia, una familia, una ilusión y, sobre todo, un mensaje de amor”, aseveró el artista.
En este sentido, destacó la labor que desarrolla desde 1987 la Asociación de Belenistas de La Laguna y resaltó que la ruta de este año crece hasta superar las 40 representaciones repartidas por parroquias, centros ciudadanos, comercios, barrios y pueblos del municipio.