La Noche en Blanco de La Laguna 2026 se celebrará el próximo sábado, 28 de noviembre, con una programación musical que reunirá a M-Clan, Siloé, Los Sabandeños, El Vega y Los Vinagres, entre otros artistas. Las actuaciones comenzarán a las 13.00 horas y se repartirán por diferentes escenarios del casco histórico de la ciudad.
El evento contará con conciertos en la plaza del Cristo, la Torre de la Concepción, la plaza Hermano Ramón, la plaza de la Junta Suprema y la plaza Víctor Zurita, además del Teatro Leal, donde actuarán Los Sabandeños en un espectáculo con entrada.
La programación incluye propuestas de rock, música tradicional canaria, ritmos urbanos y actuaciones de artistas del Archipiélago.
Todos los conciertos y horarios de La Noche en Blanco de La Laguna 2026
La actividad musical arrancará a las 13.00 horas con la actuación de Ruts & La Isla Music en la plaza Hermano Ramón. Media hora después, a las 13.30 horas, será el turno de El Vega, que actuará junto a la Torre de la Concepción.
Tras las actuaciones del mediodía, la programación continuará a las 19.30 horas con Atlantic Soul Band, que ofrecerá su concierto en la plaza de la Junta Suprema.
A las 20.00 horas coincidirán tres propuestas musicales en diferentes puntos del centro histórico. Baldosa actuará en la Torre de la Concepción, mientras que Aldara lo hará en la plaza Hermano Ramón. A esa misma hora comenzará el Chacho Eco Fest, en la plaza Víctor Zurita, con Milkas + Zaik, Akadebellaka, Kabasaki, Hecky y La Mano de Oro.
A las 20.30 horas, Simón Salinas subirá al escenario de la plaza del Cristo. Quince minutos después, a las 20.45 horas, Wax Boogie actuará en la plaza de la Junta Suprema.
La programación continuará a las 21.00 horas con Los Sabandeños, que ofrecerán un concierto en el Teatro Leal. Esta actuación será con entrada.
A las 21.15 horas tendrán lugar dos conciertos simultáneos: Siloé, en la Torre de la Concepción, e Isa Izquierdo, en la plaza Hermano Ramón.
A las 21.30 horas, el grupo canario Los Vinagres actuará en la plaza del Cristo, mientras que Mambo Jambo llegará a la plaza de la Junta Suprema a las 22.00 horas.
La programación de conciertos anunciada culminará a las 23.00 horas con dos actuaciones: M-Clan, en la plaza del Cristo, y La Caliente, en la Torre de la Concepción.
A qué hora actúan M-Clan, Siloé y Los Sabandeños
Entre los principales atractivos musicales de esta edición figura M-Clan, que ofrecerá su concierto el sábado 28 de noviembre, a las 23.00 horas, en la plaza del Cristo.
La banda compartirá escenario durante la jornada con Simón Salinas, que actuará a las 20.30 horas, y Los Vinagres, cuyo concierto está previsto para las 21.30 horas.
Otro de los nombres destacados es Siloé, que actuará a las 21.15 horas en la Torre de la Concepción. El grupo vallisoletano forma parte de una programación que combina artistas nacionales y propuestas musicales de Canarias.
Por su parte, Los Sabandeños llevarán la música popular canaria al Teatro Leal a partir de las 21.00 horas. La organización especifica que este concierto requiere entrada, a diferencia de las actuaciones programadas en las plazas, para las que el documento facilitado no indica condiciones particulares de acceso.
Chacho Eco Fest: música urbana en el Cuadrilátero de La Laguna
La programación musical de La Noche en Blanco 2026 también reservará un espacio a la música urbana y a las nuevas tendencias.
El Chacho Eco Fest comenzará a las 20.00 horas en la plaza Víctor Zurita, situada en el entorno del Cuadrilátero.
Este encuentro reunirá a Milkas + Zaik, Akadebellaka, Kabasaki, Hecky y La Mano de Oro, con una propuesta musical diferenciada de los conciertos que tendrán lugar en las principales plazas del casco histórico.
La programación facilitada establece la hora de comienzo del festival, aunque no detalla los horarios individuales de cada artista.
Los artistas canarios también protagonizan La Noche en Blanco
La presencia de músicos del Archipiélago será otro de los elementos destacados de la jornada.
En la plaza Hermano Ramón, el público podrá disfrutar de Ruts & La Isla Music a las 13.00 horas, Aldara a las 20.00 horas e Isa Izquierdo a las 21.15 horas.
La plaza de la Junta Suprema contará con Atlantic Soul Band a las 19.30 horas, Wax Boogie a las 20.45 horas y Mambo Jambo a las 22.00 horas.
Por su parte, la Torre de la Concepción acogerá cuatro actuaciones a lo largo del sábado: El Vega a las 13.30 horas, Baldosa a las 20.00 horas, Siloé a las 21.15 horas y La Caliente a las 23.00 horas.
La plaza del Cristo concentrará tres conciertos durante la noche, con Simón Salinas, Los Vinagres y M-Clan, mientras que el Teatro Leal acogerá la actuación de Los Sabandeños.
De esta manera, La Noche en Blanco de La Laguna 2026 ofrecerá una programación musical distribuida por seis espacios del casco histórico, con actuaciones desde el mediodía hasta las 23.00 horas, hora de comienzo de los últimos conciertos anunciados.